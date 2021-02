Al Caffè Letterario Ortensia si legge “Golfo Insanguinato” di Fabio Delicato martedì 23.

Il caffè Letterario Ortensia di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, rappresentato dalle avvocatesse Giovanna Barca, Francesca Della Ratta e Fiorentina Orefice, martedi 23 febbraio, ospiterà Fabio Delicato, autore del libro “Golfo Insanguinato”, Turisa editrice. A partire dalle ore 19, in diretta streaming sulla pagina facebook, va di scena il “crime”.

Documenti, interviste, dati e ricostruzioni, condurranno il lettore all’interno di storie di follia, vendetta, ambizione e ferocia che l’autore affronta da esperto criminologo, rispondendo alle domande che tutti nell’immaginario collettivo si pongono: chi sono questi crudeli assassini e cosa ci rivela una scena del crimine? Un excursus tra i fatti criminali avvenuti in Campania e in particolare nella città di Napoli. I casi esaminati vengono analizzati con minuzia di particolari, anche macabri, a tratti romanzati per poi addentrarsi nelle psicopatologie della mente umana. Dalle tracce biologiche all’iter investigativo, dal ritrovamento del cadavere agli aspetti medico legali, dagli esiti processuali alle considerazioni criminologiche. Cosa avviene nella mente dell’assassino, quali i comportamenti devianti, quale l’oggetto del profiling, “scenario” questo di valutazione, al fine di raccogliere tutte le prove e ottenere una “storia” attraverso la ricostruzione più fedele possibile.

Oltre all’autore, interverranno Piera Carlomagno, giornalista de “Il Mattino” e scrittrice, l’avv. Lorenzo Dimartino editore Turisa, l’avv. Fiorentina Orefice, Foro di Santa Maria Capua Vetere, l’avvocato penalista Francesco Salvatore Rea, la criminologa Immacolata Giuliani, l’avv. Giovanna Barca, Foro di Santa Maria Capua Vetere e lo psicologo Giovanni Verrillo. Modera l’incontro l’avv. Francesca Della Ratta. Alcune pagine del libro verranno lette dall’attrice Sabrina Gallo. All’autore Fabio Delicato va il merito di aver realizzato un’opera con competenza professionale che conferisce una lettura ‘alta’, tecnica, ma al tempo stesso semplice di tutto ciò che sta intorno e dentro la fattispecie criminale.

