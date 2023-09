Al via il primo appuntamento del Tour del Giallo Città di Napoli e il Concorso letterario Writing Tour

Tour del Giallo per ricostruire la storia del poliziesco a Napoli. I primi due appuntamenti dedicati a Francesco Mastriani sabato 2 e domenica 3 settembre

Sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 alle ore 10, 30 i primi due appuntamenti del Tour del Giallo Città di Napoli per ricostruire la storia del poliziesco a Napoli. Prima tappa Francesco Mastriani.

Inseriti nell’ampio programma di “Vedi Napoli d’estate e poi torni. Emozioni oltre stagione”, promosso dall’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, i tour sono ideati e coordinati da Ciro Sabatino, direttore del Festival del Giallo Città di Napoli.

“Era un desiderio che rincorrevamo da tempo. Due edizioni del Festival del Giallo, oltre cento scrittori arrivati da tutta Italia, tante storie, tanti libri, tanti romanzi, tanti delitti di carta. Bisognava solo andarci a cercare i posti dove tutto è cominciato”, annuncia Sabatino. “Così, semplicemente, è nata l’idea dei Tour del Giallo. Avere negli occhi i luoghi dove Matilde Serao ha immaginato il suo Il delitto di via Chiatamone, o Maurizio de Giovanni ha immaginato vivesse il commissario Ricciardi”.

Detto fatto. Cinque tappe (di sabato e domenica mattina alle 10,30 fino al primo ottobre), cinque protagonisti, per una storia lunga oltre un secolo e mezzo.

L’inizio non poteva che essere dedicato a Francesco Mastriani, autore de Il mio cadavere, il romanzo comunemente considerato il primo giallo italiano.

“Ci vediamo sabato alla 10,30 in punto (e domenica alla stessa ora, sempre puntualissimi).

Ma naturalmente il raduno non può essere una roba da turisti distratti e annoiati. Siamo giallisti, le cose ce le dobbiamo conquistare con l’intuito di Sherlock Holmes, o le cellule grigie di Hercule Poirot. Quindi il luogo dove si comincia dovrete capirlo da soli. Che pure noi dobbiamo capire con chi abbiamo a che fare. No?”, conclude il direttore del Festival che ha nei giorni scorsi inviato a tutti i partecipanti un messaggio sibillino attraverso il quale indovinare il luogo dell’appuntamento.

Collegato ai 5 itinerari è il Writing Tour del Giallo Città di Napoli, un Concorso Letterario ideato e diretto dalla giornalista Anita Curci (direttrice del mensile Gialli.it), che si ispira alle origini del Grand Tour, la consuetudine che portava le classi agiate europee, dal Seicento in poi, a fare giri turistici per perfezionare il proprio sapere sulla politica, l’arte, le antichità, gli usi e i costumi fuori dai confini natii. Come destinazione aveva quasi sempre l’Italia e, naturalmente, Napoli. L’eredità ricevuta da queste “esplorazioni” è di valore inestimabile e riguarda taccuini di viaggio, dipinti, disegni, memorie di vario genere. Gli esempi sono molteplici e straordinari. Tra i tanti, pensiamo a Goethe e al suo Viaggio in Italia, a Mary Shelley, che da noi elaborò le bozze del suo Frankenstein, ponendo le basi di un nuovo genere letterario: il romanzo di fantascienza nera.

Si è pensato allora di allacciare l’avventura straordinaria dei Tour del Giallo all’esperienza del taccuino di viaggio attraverso i temi trattati durante i percorsi letterari dove verrà riscoperta la particolare geografia della città legata al crime e al mistero.

Partecipare al Concorso Writing Tour del Giallo Città di Napoli è facile, basta presenziare a uno o a più Tour del Giallo e lasciarsi trascinare da emozioni e suggestioni, immaginare storie, annotare appunti, elaborare un diario di viaggio (realistico o visionario, purché in tema), e inviarlo alla redazione di Gialli.it (redazione@gialli.it) entro la mezzanotte del 10 dicembre 2023. Gli elaborati dovranno essere inediti, mai pubblicati sia in cartaceo che in digitale, e redatti in forma di diario e in lingua italiana in max 15 pagine – 2000 battute per pagina – spazi inclusi, font Times New Roman, corpo 12.

I taccuini più intriganti e originali saranno pubblicati da Gialli.it in un volume acquistabile su Amazon Libri e pubblicizzato attraverso presentazioni, recensioni e comunicati stampa.