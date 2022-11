Alimentazione al femminile, Laura Coluccio presenta il suo libro martedì 22 al Mondador Bookstore.

Vulvodinia, endometriosi, ovaio policistico: sono solo alcune delle cosiddette “patologie invisibili”, malattie specificatamente femminili che per secoli sono rimaste nascoste nel privato, relegate al silenzio. Oggi, grazie anche all’importante opera di sensibilizzazione di alcune attiviste sui social, questa tematica è stata finalmente sdoganata ed è cresciuta l’attenzione dell’opinione pubblica.

In questo clima di consapevolezza, la dottoressa Laura Coluccio, biologa nutrizionista, ha scelto di focalizzare la sua pratica ambulatoriale sull’importanza dell’alimentazione nei disturbi legati all’alterazione dell’equilibrio ormonale, fornendo così a tante donne gli strumenti per iniziare ad agire nella propria quotidianità.

Una guida pratica e scientificamente accurata per aiutare le donne a comprendere le principali problematiche legate al ciclo ormonale e indicare loro i cibi più adatti con consigli utili e concreti per menù settimanali a base di ricette semplici, sostenibili e piacevoli.

LAURA COLUCCIO Dopo aver capito durante l’adolescenza che il suo primo amore, la danza, non avrebbe rappresentato il suo futuro lavorativo, Laura Coluccio ha iniziato a guardare con occhi diversi tutti i libri di biologia disseminati per casa. Aveva un’unica certezza: non sarebbe mai diventata una nutrizionista. Ha cercato di trovare il suo personale metodo e crede fermamente che il segreto sia l’ascolto della persona per comprendere appieno chi è e quale siano le problematiche da affrontare insieme.

Martedì 22 novembre ore 18.00

presenta

Dialoga con Mariù Adamo

Mondadori Bookstore, Napoli

In libreria per HarperCollins – 15,00 euro, 192 pagine

Sono Laura Coluccio, biologa nutrizionista, amante del cibo e strenua sostenitrice del suo aiuto per migliorare o addirittura risolvere le problematiche che attanagliano la quotidianità di noi donne. La scelta di focalizzare la mia pratica sull’importanza dell’alimentazione in disturbi e patologie ormonali nasce da una forte passione e anche da un’esigenza personale. Infatti, io per prima soffro di tiroidite di Hashimoto e sindrome dell’ovaio policistico. Negli anni, di pari passo con la mia formazione professionale e supportata dal mio ginecologo, ho fatto pratica su me stessa valutando l’influenza di alimentazione, attività fisica e stile di vita. Da qui il desiderio di scrivere questo libro e sensibilizzare le donne sul fatto che si tratta di problematiche altamente diffuse, su cui si può agire. Non siete sole!

