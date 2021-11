Anime di vetro, nuovo albo a fumetti de Il Commissario Ricciardi.

Arriva in libreria e in fumetteria l’11 novembre una nuova avventura a fumetti del Commissario Ricciardi, l’amatissimo personaggio nato dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

Ne IL COMMISSARIO RICCIARDI. ANIME DI VETRO, con sceneggiatura di Claudio Falco e disegni di Luigi Siniscalchi, l’avvocato Ludovico Piro viene trovato morto nel suo studio. Del delitto si autoaccusa il conte Romualdo di Roccaspina, ma la moglie Bianca è convinta della sua innocenza e chiede al commissario Ricciardi di riaprire un caso ormai archiviato da mesi.

La prefazione del volume è firmata da Maurizio de Giovanni, così come la postfazione, intitolata Palomma’ e notte. Cronaca di un amore impossibile, arricchita dalle illustrazioni di Luigi Siniscalchi. Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.

IL COMMISSARIO RICCIARDI.

ANIME DI VETRO

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Claudio Falco

Disegni: Luigi Siniscalchi

Copertina: Daniele Bigliardo

Colori: Giovanni Preziosi, Giusy Ianniello, Carmelo Zagaria

Formato: 19,5 x 26, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 192

ISBN code: 978-88-6961-635-8

Prezzo: 22 euro

Sui social e online

https://www.facebook.com/Il-Commissario-Ricciardi-a-Fumetti-Sergio-Bonelli-Editore-417997708548684/

https://shop.sergiobonelli.it/commissario-ricciardi/2021/10/12/libro/il-commissario-ricciardi-anime-di-vetro-1020860/