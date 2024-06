Aperta NapoliCittàLibro alla Stazione Marittima

Organizzata dall’associazione Liber@Arte, la kermesse ha ricevuto un contributo dal Centro per il Libro e la Lettura, il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli, il patrocinio del Ministero della Cultura, Ambasciata della Repubblica d’Albania, RAI Campania, Camera di Commercio di Napoli, Campania Legge – Fondazione Premio Napoli, di FAI Campania, ACE Associazione Campana Editori, ALI – Associazione Librai Italiani Confcommercio, AIB – Associazione Italiana Biblioteche. Media Partnership RAI.

In questa quinta edizione si ritroveranno 136 sigle editoriali e saranno presenti le case editrici nazionali, con i loro autori.

Negli spazi della Stazione Marittima, TGR Campania, oltre a raccontare il NapoliCittàLibro ai suoi telespettatori nelle edizioni dei telegiornali durante i tre giorni di Salone, sarà presente con lo spazio Agorà del Leggilibri, a cura di Claudio Ciccarone.

Raipoesia2022, il progetto web di Luigia Sorrentino per la Tgr Campania, inaugura all’interno di NapoliCittàLibro, La stanza dei poeti, che ospiterà reading di poesie (venerdì 14 giugno e domenica 16 giugno – ore 13.00 – Sala Urania 2).

L’associazione Liber@Arte crea e lancia, nell’ambito di NapoliCittàLibro, un format che unisce musica e poesia “Napoli Sound Fest, voci e suoni della città” con tre appuntamenti in programma sabato 15 giugno, alle 15.00, in Sala Urania 2.

Confermata la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics: anche quest’anno i docenti della accademia per la formazione nelle arti visive terranno a NapoliCittàLibro laboratori dedicati al fumetto e ai nuovi media.

A NapoliCittàLibro saranno celebrati i dieci anni di “Una giornata leggend…aria – Libri e lettori per le strade del Vomero”, progetto di diffusione del libro e della lettura e, più in generale, della cultura in modo dinamico e partecipativo. Una festa con letture di docenti e studenti e con performance artistiche di attori e musicisti.

Bookclub nazionali e regionali, che ogni mese si incontrano per dare spazio ad autrici, autori, case editrici e progetti dedicati al mondo del libro e della lettura, parteciperanno a questa edizione con eventi curati da loro.

Il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita “Nati per Leggere” avrà uno spazio dedicato, dove potrà esporre libri, informare le famiglie sui benefici della lettura e organizzare momenti di lettura che verranno inseriti nel calendario della manifestazione.

Ci sarà anche Unicef Campania con i laboratori di lettura “Leggere i diritti”.

Vasto e variegato il programma elaborato dal Comitato scientifico che può essere consultato sul sito: www.napolicittalibro.it