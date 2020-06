Approda a Napoli il Salone Internazionale del Libro di Torino arriva a Napoli, martedì 30 a Palazzo Zevallos Stigliano.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino arriva a Napoli con la seconda tappa di SalTo Notte: il viaggio del Salone in Italia che dà voce a editori, autori italiani e stranieri, e abita in tarda serata alcuni spazi simbolici della cultura che, tra fatica e incertezza, stanno ripartendo.

Dopo il primo appuntamento trasmesso da La Centrale – Nuvola Lavazza di Torino si prosegue martedì 30 giugno, sempre alle 22.30, da Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano di Intesa Sanpaolo a Napoli, con una seconda puntata che sarà disponibile in streaming su salonelibro.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Salone.

Tra gli autori che interverranno: l’economista Thomas Piketty, in un incontro sulle possibilità e potenzialità di cambiamento dell’intero sistema economico; Esther Safran Foer, che ripercorrerà il viaggio in Ucraina che ha ispirato quello descritto dal figlio Jonathan in Ogni cosa è illuminata (in collaborazione con Guanda); Napoli sarà protagonista dei due incontri con Nino D’Angelo, che racconterà come “Assomigliare a Napoli” – ovvero cambiare mentre il mondo cambia per essere un artista sempre contemporaneo – e con Fabio Balsamo di The Jackal, per esplorare il loro rapporto con Napoli, città da dove sono partiti, e con i libri. Si parlerà anche di fumetti e illustrazioni: con Giovanni Pacinotti, alias Gipi, che racconterà il suo percorso e i suoi temi ricorrenti, e con Hervé Tullet, per un giro nel laboratorio creativo di uno dei più importanti innovatori del libro illustrato di questi anni, in collaborazione con Ippocampo. E ancora, per la rubrica “I libri della notte”: Massimo Mercati racconterà L’impresa come sistema vivente (Aboca Edizioni) e Alessio Forgione racconterà Giovanissimi (NN Editore). La puntata si chiuderà, come d’abitudine, con un doppio momento di poesia e musica.

SalTo Notte proseguirà facendo tappa: il 7 luglio a Roma, al Teatro India; il 14 luglio a Milano, alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala di Intesa Sanpaolo; il 21 luglio di nuovo a Roma, alla Libreria Tuba; per finire dove si è partiti, a Torino, il 28 luglio alla Biblioteca civica Villa Amoretti.

Tra gli ospiti già confermati per le prossime puntate: Javier Cercas con Giancarlo De Cataldo, Bret Easton Ellis, Igiaba Scego, Franco Berardi Bifo, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Pop X, i disegni di Noemi Vola, Hartley Lin e Alice Basso.