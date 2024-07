Capitani per sempre arriva al Tennis Club Vomero: un talk show sui temi del calcio nell’ambito della presentazione del libro di Gianfranco Coppola giovedì 11

Capitani per sempre arriva al Tennis Club Vomero (via Rossini, 6 – Napoli), nel cuore del quartiere collinare, sempre vicino al mondo dello sport e della cultura. Il volume di Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’USSI e caporedattore Rai, sarà presentato nell’ambito di un talk show sui temi del calcio in programma nella sede dello storico circolo vomerese, giovedì 11 luglio alle ore 18.30. All’evento, insieme all’autore, al presidente del Tennis Vomero, Francesco De Lise e al board dirigenziale del club collinare, parteciperanno giornalisti e vecchie glorie del Napoli, dirigenti sportivi e appassionati, per celebrare insieme i grandi condottieri del passato. Al termine dell’appuntamento seguirà rinfresco e firmacopie dell’autore.

“Capitani per sempre. Storie e leggende di campioni con la fascia. Dal Napoli ai grandi club italiani” è un viaggio nella storia di grandi squadre di calcio del nostro Paese e di coloro che hanno indossato la fascia di capitano. Gianfranco Coppola racconta una storia che è insieme di sport e di umanità, grazie anche al contributo di tante Grandi Firme italiane, che attraverso i loro racconti, aneddoti, ricordi personali e professionali ci accompagnano in un viaggio appassionante e a tratti esaltante.

Il volume, edito da LeVarie di Marco Lobasso, si arricchisce delle foto di Pietro Mosca e della prefazione dell’antropologo di fama internazionale Marino Niola, con la copertina e le illustrazioni di Andrea Delehaye. Capitani per sempre, inoltre, presenta la riproduzione di circa 40 figurine della storica Collezione Panini che accompagna i racconti del libro, con il patrocinio morale dell’Associazione Italiana Calciatori e con il rinnovato impegno solidale nei confronti di Casa di Tonia, la casa di accoglienza voluta e ideata dall’Arcivescovo Emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe.