Comandare è meglio che fottere, il libro di racconti di Claudio Metallo.

L’AUTORE: Claudio Metallo è di Campora S.G. (CS). Lavora come documentarista (Fratelli di TAV, vincitore della sezione Ambiente del 10° Festival del Cinema dei Diritti Umani di Buenos Aires, ‘Un pagamu – la tassa sulla paura, premiato in vari festi- val, L’avvelenata. Cronaca di una deriva, menzione speciale per l’impegno civile al Festival delle Terre di Roma). Nel 2013 ha vinto il Premio Gianluca Congiusta per l’impegno nel raccontare una Calabria che resiste, nella quale ostinatamente torna appena può. Con CasaSirio Editore ha pubblicato Come una foglia al vento – Cocaine bugs, Vangelo di malavita e Tutti sono un numero.