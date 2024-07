Corrispondenze: a passeggio con un olandese per il Rione Sanità, presentazione del libro giovedì 4

Per la quarta giornata di Benvenuti al Rione Sanità nell’ambito della prima edizione di SàFF – Sanità Film Festival, in programma la presentazione di “Corrispondenze: a passeggio con un olandese per il Rione Sanità” libro edito da Edizioni San Gennaro dell’autore olandese Gert Hage, (giovedì 4 luglio ore 18.00 all’Ex Mendicicomio di via Cristallini 73).

La manifestazione giunta alla sua nona edizione e partita lunedì 1 luglio, proseguirà fino al 5 luglio con eventi dislocati in tutto il quartiere grazie anche alla prima edizione di SàFF – Sanità Film Festival, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzato da Fondazione di Comunità San Gennaro EF e Apogeo ETS, con il patrocinio della Regione Campania.

In occasione di questa speciale presentazione, Gert Hage con la sagace conduzione di Francesco Izzo, ci accompagnerà in un viaggio unico nel cuore del Rione Sanità, esplorando il quartiere con lo sguardo e il passo di un giornalista e scrittore olandese che ha scelto Napoli come tappa fondamentale del suo percorso esistenziale. Attraverso i suoi racconti, incontreremo gli abitanti, scopriremo i loro dubbi e certezze, saliremo sui tetti e ci immergeremo nelle profondità della terra.

Con uno stile che mescola la razionalità nord-europea alla luce e allo spirito disincantato di una città mediterranea, Hage dissolve pregiudizi e luoghi comuni in un abbraccio fraterno a uno dei quartieri più complessi e affascinanti di Napoli. «Credevo di conoscere abbastanza bene Napoli. L’avevo percorsa a piedi in lungo e in largo, e ormai la città non aveva più molti segreti per me. Però non avevo fatto i conti con il Rione Sanità. Quello era un altro paio di maniche. Gli odori e i suoni mi facevano girare la testa. Avevo letto che la Sanità era Napoli al quadrato; beh, quell’affermazione mi sembrava riduttiva».

L’autore, dopo aver studiato criminologia e aver lavorato come giornalista per diversi giornali e settimanali olandesi, vive e lavora alternativamente tra Amsterdam e Napoli dal 2015.