Cos’è la Seo? In un libro come farne buon uso.

Maggioli Editori, per la sua collana Digital Generation, ha chiesto allo specialista SEO Michele De Capitani, di spiegare cos’è la SEO e come un’attività può avvalersene, per promuoversi ed espandersi sul web.

La collana “Digital Generation” di Maggioli Editore ha raggiunto il traguardo dei 30 titoli pubblicati. (http://book.maggioli.digital/books/vjzh/#p=1) Per ogni titolo, la storica casa editrice ha coinvolto specialisti di spicco del panorama del digital italiano, che hanno messo a disposizione le proprie competenze e know how, per dare al pubblico le nozioni necessarie a comprendere e familiarizzare con il vasto mondo del web e dei social.

Il soggetto relativo al complesso e specialistico mondo del SEO è stato affidato dal direttore della collana – l’esperto web Gaetano Romeo – a Michele De Capitani, considerato in Italia uno degli esperti in materia. (https://webleaders.it/michele-de-capitani/)

Michele De Capitani, vicino agli imprenditori da sempre, ha realizzato interventi operativi finalizzati all’aumento della visibilità e la conquista del mercato per 3.000 aziende italiane ed internazionali.

Questa sua familiarità con imprenditori e professionisti gli hanno ispirato un testo finalizzato a rendere molto semplice ed avvicinabile un soggetto considerato oggi estremamente complesso come la SEO e le dinamiche – in costante evoluzione – del motore di ricerca di Google.

Michele De Capitani ha scritto il libro SEO Specialist, come diventare leader su Google basandosi su 20 anni di esperienza e di passione sul campo del digital marketing.

Lo scopo del libro è rendere semplice il mondo digitale, rendendo accessibile a tutti l’utilizzo di Google come strumento per portare le aziende ad espandersi prima sul web e poi sui motori di ricerca.

SEO Specialist, come diventare leader su Google è stato scritto per gli imprenditori che vogliono comprendere in prima persona gli strumenti ed i processi per aumentare la visibilità organica e per i giovani che desiderano intraprendere la oggi molto ricercata carriera di specialista SEO.

SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Sono tutte quelle attività fatte su un sito web per ottenere visibilità su Google, quando l’utente cerca il prodotto o servizio del cliente sul principale motore di ricerca.

Il libro è in vendita oltre che su Amazon, nelle principali librerie italiane tra cui La Feltrinelli, Mondadori, Hoepli, ecc.

MICHELE DE CAPITANI Specialista SEO, imprenditore e titolare di Web Leaders, agenzia di digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca. È speaker per i più prestigiosi eventi di digital marketing nel territorio nazionale e formatore presso aziende ed università.