Da donna a donna, rassegna di libri al femminile a iocisto da venerdì 16.

Quattro donne, quattro scrittrici raccontano altre donne e scrittrici…

Le donne che leggono vivono più vite, le donne che leggono si pongono domande, le donne che leggono scoprono mondi.

E le donne che leggono altre donne creano ponti attraversando epoche, tempo e spazio.

“Da Donna a Donna” è una rassegna femminile a cura di Francesca G Marone, in cui autrici preziose del nostro panorama letterario nazionale, raccontano le proprie autrici del cuore.

Interventi musicali di Francesca Curti Giardina.

Il primo incontro si svolgerà venerdi16 ottobre 2020 alle ore 18:00 e avrà come protagonista la scrittrice Alba De Cespedes raccontata da Nadia Terranova autrice di Come una storia d’amore, Giulio Perrone editore. Interventi musicali della cantante Francesca Curti Giardina.

Tutte le date:

16 ottobre 2020 alle ore 18.00

Nadia Terranova racconta Alba de Cespedes

23 ottobre 2020 ore 18:00

Tea Ranno-Terramarina, Mondadori- racconta Rosetta Loy

30 ottobre 2020 ore 18:00

Viola Ardone-il treno dei bambini, Einaudi-racconta Natalia Ginzburg

13 novembre 2020 ore 18:00

Valeria Parrella-Quel tipo di donna, Harper Collins-racconta Anna Maria ortese

Gli incontri si svolgeranno nella sala Giancarlo Siani della libreria IoCiSto in Via Cimarosa, 20 (Piazza Fuga). Nel rispetto delle normative per la prevenzione dal contagio Covid, gli incontri prevedono un pubblico limitato. La prenotazione è obbligatoria (tel.0815780421).