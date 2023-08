Diana Spencer. Morte, mito e misteri, il libro di Annalisa Angelone, presentazione il 7 settembre a La Feltrinelli di Piazza dei Martiri

È in libreria Diana Spencer. Morte, mito e misteri di Annalisa Angelone, una disamina lucida sull’ultima estate di Lady Diana e sulle contraddizioni emerse dalle inchieste riguardanti la sua morte, la notte tra il 30 e il 31 agosto del 1997. Per la prima volta in Italia, Angelone mette a confronto la verità ufficiale e quella giornalistica, conducendo un’acuta analisi, sostenuta dal vaglio di centinaia di fonti e da anni di studio, che tiene incollati dalla prima all’ultima pagina.

La prima presentazione napoletana sarà a La Feltrinelli di Piazza dei Martiri (Via S. Caterina, 23, 80133 Napoli) giovedì 7 settembre con inizio alle 18:00. Con l’autrice dialogheranno la giornalista e scrittrice Vincenza Alfano, il caporedattore centrale TGR Campania Oreste Lo Pomo e l’editore Alessandro Polidoro.

All’apice della popolarità e del carisma Diana è più scomoda che mai nella sua ultima estate: la relazione con Dodi Fayed fa rabbrividire l’Establishment, l’arcivescovo di Canterbury sostiene che non incoronerebbe un re divorziato e risposato e i potenti del mondo temono la sua battaglia contro le mine, specialmente da quando è riuscita ad avere l’appoggio del presidente Clinton. Diana, l’ultima sirena del ’900, ha ritrovato la voce, lo spartito e il canto e ha deciso che non la fermeranno: “I will name the names”, annuncia. “Farò i nomi”: di chi produce le mine, di chi le vende. E all’orizzonte si delineano già le sue prossime battaglie, tra i campi profughi. Ma il dossier sulle mine a cui stava lavorando è sparito con lei il 31 agosto 1997.

La morte tragica di Lady D ha consegnato al mito l’eroina di una narrazione collettiva su cui milioni di persone hanno proiettato sogni e solitudini, suggellando la grande storia d’amore tra la principessa ribelle e il suo popolo globale. Una storia che non si è mai interrotta perché, direbbe Domenico Starnone, i fantasmi fanno il nido nel futuro.

Annalisa Angelone nata a Ponte è giornalista Rai dal 1995, si è laureata in Lingue e letterature moderne straniere all’Orientale di Napoli. È inviata del TGR Campania e ha lavorato anche all’estero. Il suo primo libro, Rossa lava di fuoco, ha vinto il premio «Napoli in pagina» ed «Emily Dickinson».

isbn 9788885737846, pagine 392, euro 20