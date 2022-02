“Dopo?” A San Valentino regalati una storia d’amore. Il progetto di Cristina Leone Rossi.

Il giorno della festa degli innamorati siamo con Cristina Leone Rossi, una scrittrice alle prese con il suo recente progetto: la campagna crowfunding del suo nuovo romanzo “Dopo?”; l’obiettivo è arrivare ad almeno 200 pre-ordine, che serviranno a raggiungere la pubblicazione effettiva del romanzo. Il 10 dicembre 2021 presso il ristornate Tomà (ristorante del cantante Tommaso Paradiso, a Roma in via Pompeo Magno 12c), si è tenuto il lancio di detto progetto letterario.

“Dopo?” è la storia di due anime di carta che si ritrovano prima ancora di incontrarsi, a scriversi. È una storia d’amore che nasce inaspettatamente, coinvolgendo due persone profondamente lontane e diverse, a partire dal dato anagrafico. I protagonisti, Sonia e Fabio, si ritrovano innamorati ed alle prese con la difficoltà che questo amore comporta a loro ed alle loro vite così agli antipodi. Fabio ha raggiunto i quaranta, Sonia ancora vent’enne. Fabio professore e poeta, Sonia alla ricerca di sé stessa.

Tra circa un mese, il 19 marzo termina la campagna crowdfunding. Per arrivare alla pubblicazione e dare la possibilità che questo libro lo diventi a tutti gli effetti ed abbia la vita arrivando nelle librerie a sedersi negli scaffali, deve arrivare ad un minimo di preordini (200).

Vi consigliamo pertanto di regalarvi e di regalare questa storia d’amore. Per pre ordinarne una copia, con le prime dieci pagine disponibili alla lettura sul sito di bookabook, è necessario accedere al link della sua campagna crowdfunding sul sito di bookabook. Il libro è possibile acquistarlo sia in formato cartaceo che in eBook.

CRISTINA LEONE ROSSI

Cristina Leone Rossi è nata nel 1998 a Venezia e attualmente vive a Roma. Iscritta al DAMS, Università di cinema di Roma Tre, ha frequentato un’accademia di recitazione per farsi strada verso la carriera di attrice. L’abbiamo vista calcare il red carpet della Festa del Cinema di Roma proprio tre mesi fa e ancor prima l’abbiamo vista sfilare sul tappeto rosso del magico Festival del Cinema di Venezia. Il suo primo amore però non è interpretare la vita bensì raccontarla.