Doppia morale, il nuovo romanzo di Sergio Nava.

Sergio Nava, classe 1985, giornalista e conduttore radiofonico per Radio24, torna in libreria con il thriller Doppia Morale (Leone Editore).

La storia inizia con l’omicidio di Eva Hoyo, nuora del miliardario Jordi Martínez. Il caso viene affidato a un ex giornalista investigativo, Stefano Izzo, ora detective privato presso un’importante agenzia britannica. L’uomo, deluso e amareggiato dalla vita e dal declino etico del giornalismo ormai abbandonato, vive su una piccola isola siciliana, dove conduce un’esistenza quasi di solitudine se non fosse per quei pochi amici. Come suo primo caso, Izzo ha un compito molto semplice da svolgere: è pagato per evitare che il marito di Eva, Jorge Martínez, sia incriminato per l’omicidio, essendo il principale sospettato. Ma dopo che anche il figlio del magnate viene ammazzato, per Izzo il caso comincia a complicarsi pericolosamente.

L’ultima luna dei venti anni anni della ragazza. Lei fa appena in tempo a girarsi, con i lunghi capelli che sorvolano la spalla sinistra. Lo sguardo di sorpresa misto a orrore è l’ultima istantanea da viva di Eva Hoyo.

Inizia così un’avvincente quanto adrenalinica caccia all’uomo che lo porterà a fare tappa nei principali porti del Mediterraneo, tra cui Barcellona, Marsiglia e Napoli, dove capirà di essersi invischiato in una realtà criminale dalle mille sfaccettature che, andando contro tutti, cercherà di smantellare e far emergere le ambiguità che si celano dietro.

Sergio Nava è un giornalista e conduttore radiofonico per Radio 24. Esperto di affari internazionali, in primis europei, ha coperto negli ultimi vent’anni eventi di cronaca e politica nel mondo. Parla cinque lingue. Dopo aver pubblicato due saggi, tra cui un’inchiesta sull’emigrazione dei giovani professionisti italiani, si è avvicinato alla narrativa noir. Doppia morale è il suo esordio per Leone Editore.

9788892960688 Doppia morale

Sergio Nava

Leone Editore

Pagine: 352, brossura

Prezzo: 17,00 euro