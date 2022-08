Due libri a confronto – Alleria , di Marina Manco (scrittrice napoletana, l’emergente) e L’amica geniale di Elena Ferrante (l’affermatissima).

Armanda, chiamata così dal padre in onore di Maradona, è una giovane giornalista che in un ripostiglio di casa si imbatte in una bambola antica e un baule pieno di misteriosi ricordi appartenenti alla nonna Anna. La sua voce le restituirà l’intensa storia inedita di una bambina abbandonata a soli sei mesi, capace di trarre forza dalle sue alterne vicende. La nipote affascinata dal racconto ricerca le sue origini attraverso indizi segreti improvvisamente svelati.

Certi passaggi mi hanno riportata alla mente L’amica geniale della Ferrante. In realtà mi hanno fatto pensare che questa storia sia la sua antitesi. L’autrice conduce il lettore nelle strade e nel folklore di una città viva, ricca di stupore, dove anche durante gli eventi più tragici si trova alla fine in qualche modo un motivo per sorridere.

La vecchia bambola persa e mai più ritrovata simbolo di innocenza perduta nell’amica geniale, riappare in Alleria per riunire, per saldare, per raccontare che i legami profondi non possono evaporare. Una sorta di garanzia di continuità che sprona a non spezzare i fili.

E mentre Lila e Lenù continuano a cercare un varco per scappare via, percorrendo un labirinto circolare che le riconduce sempre al punto di partenza, il viaggio dentro la città attraverso i luoghi più suggestivi permette ai protagonisti di Alleria di affondare le orme nella terra incidendo ad ogni passo il percorso del proprio destino in una realtà che pur con le sue contraddizioni ammalia, plasma regalando un’identità che nessuna fuga potrà mai cancellare.