Due Siciliae in breve, Annunziata Sannino presenta il suo libro a Portici venerdì 7

Venerdì 7 giugno, alle ore 18:00, nella Villa Fernandes di Portici (via Armando Diaz, 144), si terrà la presentazione del libro “Due Siciliae in breve” di Annunziata Sannino (per Giammarino Editore). Il recupero della memoria storica dei luoghi e dell’identità compie un altro passo in avanti, con un appuntamento dedicato alla formazione.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore al Comune di Portici, Luca Manzo, e moderati dall’ editore Gino Giammarino, interverranno, con l’autrice Nunzia Sannino, la prefatrice – prof. di letteratura Storia moderna della Federico II, Ornella Aprile, la scrittrisce e poetessa Rita Nappi, la docente di storia e filosofia Maria Rosaria Carotenuto, la docente pedagogista Gelsomina Russo e Fiore Marro, la Presidente CDS (Comitati Due Sicilie).

A leggere alcuni passi del testo sarà l’attrice Agnese Laurenza.

L’originale pamphlet apre un percorso storico/formativo del Bel Paese per un progetto dedicato principalmente ai giovani (ma che non si pone limiti), raccontando fatti storici con il linguaggio stringato e la visione da social.

“Se la vocazione del nostro territorio è quella del turismo – dichiara l’autrice – i nostri ragazzi devono conoscere la nostra, la loro storia. Ho scritto questo libro affinché tutte le identità che compongono il nostro Paese imparino a convivere nel segno del rispetto per le reciproche storie, nel solco della conservazione delle tradizioni, che poi sono il giacimento naturale del turismo, appunto».