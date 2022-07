Einaudi Ragazzi Comics, nasce collana dedicata ai graphic novel.

Alla fine del 2022 approderà in tutte le librerie “Einaudi Ragazzi Comics”, la prima collana che Edizioni EL, casa editrice triestina detentrice dei marchi Einaudi Ragazzi ed Emme Edizioni, dedicherà interamente al mondo del fumetto e del graphic novel.

Con un catalogo di 1500 titoli, dal 1974 Edizioni EL è la maggiore casa editrice italiana specializzata in libri per bambini e ragazzi. E in autunno inoltrato andrà ad arricchire la sua variegata offerta di albi, narrativa illustrata e romanzi con una collana dedicata al genere più vivace del momento, particolarmente apprezzato dai lettori e dalle lettrici di ogni età: il fumetto.

I titoli presenti nella collana saranno trasversali per genere e per target e includeranno traduzioni estere e opere originali di autori italiani. Il logo, che è stato pubblicato in anteprima sui canali social della casa editrice, è stato realizzato da The world of Dot ed esprime il dinamismo e l’estetica immediatamente riconducibili al mondo comics insieme all’autorevolezza e alla qualità garantite dal marchio di Einaudi Ragazzi. Lo stesso marchio ospita i libri di Gianni Rodari, pionieristico sostenitore dei fumetti fin dagli anni ‘50.

Orietta Fatucci e Gaia Stock, editori di Edizioni EL, affermano: “Abbiamo iniziato ad addentrarci in questo genere qualche anno fa. Risale al 2019 la pubblicazione di graphic novel come Imperfetta, di Andrea Dorfmann, e Nera. La vita dimenticata di Claudette Colvin, di Emilie Plateau, vincitore della 39° edizione del Premio Andersen come miglior libro a fumetti. Nel 2020 abbiamo poi pubblicato per la prima volta un graphic novel originale, non tradotto, I sepolti vivi, illustrato da Silvia Rocchi e tratto da un articolo di cronaca di Gianni Rodari. Un’esperienza assolutamente unica ed emozionante.

Da quel momento non abbiamo più smesso, e anzi, questa strada ci sta entusiasmando. Tra le uscite più rilevanti del 2022, Ho visto un bellissimo picchio di Michal Skibinski, illustrato da Ala Bankroft, che nell’ultima edizione del Premio Andersen si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria e un posto nella terzina dei finalisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria dedicata alla migliore narrazione per immagini.

Con la nascita di “Einaudi Ragazzi Comics” vogliamo comunicare in maniera chiara ai lettori, alle librerie e al mercato che il fumetto ha conquistato uno spazio definitivo nel nostro catalogo. Ci auguriamo possa crescere ed essere ben accolto dai nostri lettori e, perché no, ci permetta di dialogare con una platea ancora più ampia”.