Elena Nugnes ha presentato il nuovo romanzo “Alle pendici del Vesuvio” con la Pastorale Universitaria.

Martedì sera, 20 settembre, il Centro di Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa in Via Vittorio Emanuele III ha aperto i battenti al nuovo ciclo di presentazioni editoriali “Avvistamenti”. La prima data del percorso curato da Conpasuni ha ospitato la scrittrice aversana Elena Nunges con la sua ultima fatica “Alle pendici del Vesuvio. Una saga familiare” (Carthago Edizioni 2021).

Durante l’incontro serale i partecipanti hanno potuto apprezzare un vivace confronto sui temi del romanzo: la famiglia, il conflitto, i legami. Alla presentazione, insieme all’autrice Elena Nugnes, hanno preso parte lo scrittore Maurizio Russo e Pasquale Fedele della Consulta di Pastorale Universitaria. Hanno invece rappresentato la casa editrice Carthago la responsabile editoriale Margherita Gugliemino e l’amministratore Giuseppe Pennisi.

Nella sala principale del Centro di Pastorale Universitaria, per meglio introdurre i presenti sui temi in oggetto, sono anche stati letti alcuni passi selezionati del romanzo “Alle pendici del Vesuvio. Una saga familiare” di Elena Nugnes a cura della scrittrice Anna Mele.

La manifestazione – come chiarito dal coordinatore dell’incontro Achille Aurisicchio – su colloca a pieno titolo nel percorso che la Consulta di Pastorale Universitaria sta compiendo nell’ambito dei “Cantieri di Betania” della Diocesi di Aversa (Cantiere della strada e del villaggio). Il percorso mensile di “Avvistamenti” prevede incontri periodici, presso il Centro di Pastorale Universitaria, dedicati non soltanto agli autori del territorio diocesano ma anche a giovani emergenti ed esponenti dell’editoria campana e nazionale. Per maggiori informazioni sulla presentazione e sul ciclo di presentazioni editoriali “Avvistamenti” è possibile rivolgersi ai recapiti dedicati (mail. info@conpasuni.it).