Feltrinelli, gli appuntamenti della prossima settimana

lunedì 25 settembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

GEA FINELLI



NEL MARE DI ELSA

Nel mare di Elsa di Gea Finelli (Nutrimenti) offre un ritratto di Elsa Morante legato alla sua permanenza a Procida attraverso le voci di chi ancora la ricorda, o ne serba una memoria tramandata. Con l’autrice intervengono Titti Marrone e Marco Perillo. Letture di Lello Giulivo.

martedì 26 settembre ore 17

Feltrinelli Librerie piazza Garibaldi

GIONNY SCANDAL



BLACK MOOD 2

Gionny Scandal incontra il pubblico e firma copie del nuovo album Black Mood 2. Acquista il cd alla Feltrinelli di Piazza Garibaldi e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

*Un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

martedì 26 settembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

BOOKCLUB IN LIBRERIA

Il gruppo di lettura della Feltrinelli torna a riunirsi dopo la pausa estiva. Dopo Il ladro di quaderni di Gianni Solla (Einaudi), il libro scelto è Trilogia della frontiera di Cormac McCarthy (Einaudi). Ti aspettiamo!

mercoledì 27 settembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

MARCO LIGUORI



CATERINA COSTA. LA NAVE DEI MISTERI

In occasione dell’80°anniversario delle Quattro Giornate, torniamo nella Napoli del ’43, quando la nave Caterina Costa, ormeggiata nel porto di Napoli s’incendiò e saltò in aria, lasciando dietro di sé morte e distruzione. Un episodio a cui Marco Liguori ridà luce nel libro Caterina Costa. La nave dei misteri (De Ferrari Editore). Con l’autore interviene Sara Cucciolito, vicepresidente Comitato Provinciale ANPI Napoli.

giovedì 28 settembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza Garibaldi

PIERO ARMENTI



NEW YORK. METRO PER METRO

Piero Armenti firma copie del suo nuovo libro New York. Metro per metro (Mondadori), una guida storica, topografica e aneddotica che segue le fermate della metropolitana, una stazione dopo l’altra.

giovedì 28 settembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

CECILIA SALA



L’INCENDIO

Cecilia Sala, voce emergente del giornalismo italiano, nel libro L’incendio (Mondadori) racconta incontri ed esperienze significative dei suoi ultimi viaggi tra Iran, Ucraina e Afghanistan, paesi in cui sono in corso «tre incendi che bruciano il mondo» e lo sconvolgono oltre i confini dei Paesi in cui sono divampati. Interviene Gianmaria Tammaro.

venerdì 29 settembre ore 18

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

ARIETE

LA NOTTE

Ariete presenta dal vivo il suo nuovo album La notte. Conduce Francesco Raiola.

Acquista il CD alla Feltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass* che dà accesso esclusivo al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

sabato 30 settembre ore 17.30

Feltrinelli Librerie piazza dei Martiri

ALDO CAZZULLO



QUANDO ERAVAMO I PADRONI DEL MONDO

La storia del più grande impero di tutti i tempi rivive la sua perenne attualità attraverso la lettura acuta e illuminante di Aldo Cazzullo nel suo nuovo libro Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito (HarperCollins).

