Feltrinelli, gli appuntamenti della prossima settimana

Lasciateci perdere (Rizzoli) di Gabriele Salvatores è l’autobiografia del regista Premio Oscar che per la prima volta si racconta a cuore aperto: il privato e il politico, l’amore e l’amicizia, il cinema e il teatro. Intervengono la coautrice Paola Jacobbi e Titta Fiore.

Buono e basta! (Gribaudo) è il primo libro di Giovanni Mele, food influencer noto come Jovaebbasta, che offre al lettore una cucina ricca e saporita, ispirata alla tradizione partenopea e pensata per un pranzo della domenica in famiglia o con gli amici.