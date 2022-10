I prossimi eventi in programma nelle librerie Feltrinelli di Napoli.

domenica 23 ottobre ore 11:30

laFeltrinelli – piazza dei Martiri

LABORATORIO SUI DINOSAURI

Chi erano? Come vivevano? Perché si sono estinti? Peppe del Teatro nel Baule guiderà i piccoli partecipanti in un divertente viaggio alla scoperta del mondo dei dinosauri. A seguire, ogni piccolo esploratore potrà comporre il suo dinosauro. Età consigliata: dai 5 anni.

Per la rassegna “Il mondo che suona” https://www.lafeltrinelli.it/mondo-che-suona due incontri con grandi protagonisti della musica:

lunedì 24 ore 18:30

laFeltrinelli – piazza dei Martiri

MEG

Spirito apolide e rivoluzionario, la performer, cantautrice e discografica Meg si racconta in occasione dell’uscita del suo nuovo album solista Vesuvia.

martedì 25 ore 18:00

laFeltrinelli – piazza dei Martiri

ENZO AVITABILE

Dal soul al jazz, dalla world music alla tammurriata: Enzo Avitabile ha valicato i confini linguistici, stilistici e geografici come pochi, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze. Lo incontriamo in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Il treno dell’anima. Intervengono Andrea Aragosa e Federico Vacalebre.

giovedì 27 ore 18:00

laFeltrinelli – piazza Garibaldi

FRANCESCO SPIEDO

Francesco Spiedo presenta il suo romanzo Non muoiono mai (Fandango), una commedia famigliare ironica e struggente, in cui due generazioni, in apparenza lontanissime, vengono messe a confronto. Con l’autore interviene Giovanni Chianelli.

giovedì 27 ore 18:00

laFeltrinelli – via dei Greci 70/76

BEN MOUSSA

Armando Guarino torna in libreria con Ben Moussa, Il bambino nello specchio (Santelli). La storia, tenerissima, di un bambino maliano e della famiglia italiana che lo accoglie.

giovedì 27 ore 18:00

laFeltrinelli – piazza dei Martiri

YOUTHLESS. FIORI DI STRADA

Massimo Carlotto, Patrizia Rinaldi, Pasquale Ruju e Massimo Torre presentano Youthless. Fiori di strada (HarperCollins). Quattro grandi maestri del noir per una storia adrenalinica e incalzante. Conduce Sara Bilotti.