Firmacopie con A.J. Foster venerdì 20 a laFeltrinelli di Piazza Garibaldi.

laFeltrinelli Napoli piazza Garibaldi

venerdì 20 gennaio ore 17:30

A.J. FOSTER

autrice del bestseller Dangerously Mine,

firma copie del suo nuovo libro

Strangely mine. Stranamente Mio

(Magazzini Salani)

un nuovo capitolo della saga degli Harrison

Acquista il libro a laFeltrinelli di piazza Garibaldi e ritira il pass* per avere accesso prioritario al firmacopie.

*1 pass per ogni libro acquistato, fino a esaurimento.

«Non puoi vincere contro di me, Cerise».

Madison Cooper, capricciosa e bellissima modella californiana, ha sempre vissuto nella convinzione che il suo futuro fosse già scritto. Sogna una casa a Los Angeles, nel ricco quartiere di Calabasas, una carriera nel mondo della moda, dei figli e un marito premuroso. Nessuna stranezza.

Proprio quando sembra vicina a raggiungere tutti i suoi traguardi, però, il destino spariglia le carte e la trascina dove non avrebbe voluto. Un giorno, durante una vacanza con le perfide amiche di sempre, Madison incontra Aria Davidson, che la conduce nel mondo luccicante e oscuro degli Harrison. Ospite nel loro chalet in Vermont, la giovane fa la conoscenza di Josh, il più misterioso e ingannevole tra i sei fratelli Harrison. Josh ha occhi profondi, di un blu novembrino, difficili da decifrare. Nonostante il carisma che emana, in lui persiste qualcosa di ambiguo, nelle sue parole taglienti sembra celarsi più di un segreto.

Fra i due ben presto nasce un’intesa indomabile, che sfugge a ogni controllo, proprio ciò che Madison ha sempre rifuggito. E mentre la modella tenta di convincersi che Josh può far parte di quella normalità tanto agognata, i fantasmi del passato riappaiono per ricordarle che non è così. Ma una volta entrati nel mondo degli Harrison non si torna più indietro…

L’AUTRICE

A.J. Foster vive a Senigallia, nelle Marche, dove lavora come amministratrice aziendale. Ha scoperto la scrittura a sedici anni, facendo il suo esordio su Wattpad. Qui le sue storie hanno fatto appassionare moltissimi lettori, divenendo in poco tempo tra le più lette della piattaforma. Con Magazzini Salani ha già pubblicato Dangerously Mine.