Franco Trentalance a Pozzuoli sabato 31.

Un ospite d’eccezione è atteso sabato sera al Black And White di Pozzuoli (via Monterusciello, 22): Franco Trentalance, ex divo del cinema a luci rosse e volto noto della TV, che oggi è un esperto coach personale e un autore di romanzi Thriller.

L’ex attore per adulti è l’ospite atteso per la presentazione del libro della poetessa Maria Vona: “Immagini senza corsetto”, di cui Franco Trentalance ha curato la prefazione. Durante la sera, con cena e spettacolo, è previsto anche un incontro con gli ospiti: Franco Trentalance e la dott.ssa Daniela Ciccarelli, psicologa sessuologa di Pozzuoli, si intrattengono per un talk insieme all’autrice del libro.

La serata, dall’atmosfera conviviale e dall’invitante menu, inizia alle 20 di sabato sera presso il Black And White di Pozzuoli.