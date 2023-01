Gelo, da I Bastardi di Pizzofalcone nuovo albo a fumetti.

Debutterà il 27 gennaio in libreria e fumetteria I BASTARDI DI PIZZOFALCONE. GELO, il volume a fumetti di Maurizio de Giovanni, con la sceneggiatura di Sergio Brancato e i disegni di Fabiana Fiengo.

L’inverno è arrivato a Napoli e in quella città gelata i Bastardi di Pizzofalcone devono svolgere un’indagine scomoda nel mondo degli studenti universitari. Cosa si nasconde dietro l’efferato omicidio dei due fratelli Grazia e Biagio Varricchio? Chi poteva odiare a tal punto i due ragazzi? Intanto la squadra dei Bastardi vede emergere le proprie debolezze psicologiche e sentimentali. Perché anche ogni buon investigatore ha i suoi punti di fragilità. E ci vogliono coraggio, istinto e fiuto per portare a termine le indagini, nonché per sopravvivere al malessere quotidiano.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE. GELO, con la nota introduttiva di Maurizio de Giovanni, è a cura di Luca Crovi. La storia è realizzata in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE. GELO

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Sergio Brancato

Disegni: Fabiana Fiengo

Copertina: Fabiana Fiengo

Formato: 19 x 26 cm, colore

Pagine: 144

ISBN 978-88-6961-746-1

Prezzo: 22 euro

Sui social e online

https://www.facebook.com/Il-Commissario-Ricciardi-a-Fumetti-Sergio-Bonelli-Editore-417997708548684/

https://shop.sergiobonelli.it/martin-mystere/2022/12/19/libro/i-bastardi-di-pizzofalcone-gelo-1022578/