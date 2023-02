Gino Montipò Il filibustiere del Carnaro, presentazione del libro sabato 18 al Circolo Ufficiali della Marina.

Sabato 18 febbraio, alle ore 18.00 presso la sala del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli in via Cesario Console 3/B, si svolgerà la presentazione del libro “Gino Montipò Il filibustiere del Carnaro”. L’opera letteraria, edita dalla Gaspari Editore di Udine, tratta la vita del marinaio Montipò che tra i vari meriti ebbe quello di ideare i leggendari MAS. Queste unità navali italiane erano temutissime dagli austro-ungarici e lo stesso Gabriele d’Annunzio, nel febbraio del 1918, con i MAS realizzò l’epica Beffa di Buccari. Questa azione è considerata ancora oggi una delle imprese marinaresche più significative della Grande Guerra.

Tra quei 30 marinai che vi presero parte c’era anche Gino Montipò e proprio per il suo valore Gabriele d’Annunzio lo soprannomino Il filibustiere del Carnaro. Concluso il conflitto Montipò si vide riconoscere ben 5 medaglie al valor militare più una promozione per meriti di guerra.

Nel 1919 però si congedò dalla Marina per vivere da civile nella città di Modena nella quale ricoprì la carica di Comandante della polizia municipale dal 1922 al 1947. Guardando le date appare fin da subito un caso davvero raro, Montipò, infatti, attraversò la storia d’ Italia senza compromettersi. Prese parte anche al secondo conflitto mondiale in cui, all’età di 60 anni e sempre a bordo dei leggendari MAS, ottenne nuovamente una decorazione al valor militare. Una vita militare e civile – quella di Montipò – assolutamente eccezionale ragion per cui, recentemente, il Comune di Modena ha deciso di intitolare una piazza della città al marinaio.

L’evento è organizzato dal Circolo Ufficiali della Marina Militare con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Napoli e presenzieranno il Presidente del Circolo C.V Gennaro Carola, il Presidente ANMI-Napoli Domenico Icolari e l’autore del libro Marco Montipò.