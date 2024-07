Giovanni Terzi e Simona Ventura tagliano il nastro della XXVIII edizione della rassegna letteraria “Ischia libri d’A…Mare” lunedì 15

Si alza il sipario su “Ischia libri d’A…mare”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno, l’Albergo della Regina Isabella e Le Querce Resort.

A tagliare il nastro della XXVIII edizione, lunedì 15 luglio, ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) sarà Giovanni Terzi, autore di “Madame Camorra” (Vallecchi Firenze) che insieme a Simona Ventura e Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, svelerà i dettagli della vita di Pupetta Maresca.

“Dite al professor Cutolo che se non la smette di minacciare la mia famiglia ci penserò io a uccidere con le mie mani i suoi bambini”. Dorme e sogna Pupetta in quella notte d’inverno nella sua casa a Castellammare di Stabia; un sogno reale perché quella frase, quella minaccia lei, donna d’onore, l’aveva fatta tanti anni prima durante una conferenza tenutasi al Circolo della Stampa di Napoli davanti a decine di giornalisti. Pupetta racconta tutta la sua vita, non omette nulla. Il pensiero per il suo primo figlio Pascalino, ucciso a diciotto anni, è ricorrente e costante; vuole capire, Pupetta, chi è stato. Così prima con Ciro, il fratello, poi con Roberto e Annabella, i figli, per poi terminare con Umberto Ammaturo, il suo secondo compagno, cerca di ripercorrere la sua vita per capire chi ha voluto ammazzare il suo primogenito. Il racconto di Pupetta è il racconto degli ultimi sessanta anni della camorra e di Napoli. Pupetta ha ucciso per amore chi l’amore aveva osato portarlo via, è stata complice di un pericoloso criminale e narcotrafficante internazionale per amore dei suoi figli.

Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, nasce a Milano nel 1964 e dopo il liceo scientifico si laurea in architettura al Politecnico di Milano con specializzazione in Urbanistica. Assistente al Politecnico di Milano e poi docente a contratto alla facoltà di Ingegneria a Pavia è dal 2019 docente alla UNICAL (Università della Calabria). Ha scritto per L’Indipendente, Panorama, Il Giornale e Libero. Tra i suoi libri Innocente in carcerazione preventiva (Ares Editore), Vorrei assomigliare a mio padre (Ares Editore), Shukran (Piemme). Eroi Quotidiani (Cairo Editore). È stato Assessore a Milano dal 2006 al 2011. Dal 2014 è spesso presente nelle reti Rai in veste di giornalista.

Nel corso della serata prenderà vita un percorso di letture ad alta voce dei brani tratti dal volume di Giovanni Terzi a cura di LaAV – Letture ad Alta Voce, una rete di volontari e volontarie organizzati in circoli con diffusione a livello nazionale. La mission di LaAV è promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace e alla portata di tutti per creare condizioni di benessere nell’ambito della società civile. Il motto di LaAV è #IOLEGGOPERGLIALTRI, un modo piacevole e salutare per mettersi a disposizione degli altri.

Il Circolo LaAV Isola d’Ischia nasce nel 2020 ed è costituito da lettori di ogni età (a partire dai 7 anni) e provenienza che donano la propria voce in occasione di eventi e progetti in collaborazione con associazioni, enti, scuole, RSA.

La rassegna prosegue lunedì 22 luglio, ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) con Luca Bianchini, autore de “Il cuore è uno zingaro” (Mondadori)