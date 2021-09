Grande successo per la presentazione del volume Hi Dubai & Hi Emirates (GRAUS EDIZIONI).

Ieri 29 settembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi e in concomitanza con l’Hotel American Palace a Roma, si è tenuta la presentazione del libro fotografico Hi Dubai & Hi Emirates di Benedetta Paravia (Graus Edizioni, pp. 128), che racconta la passione che ha caratterizzato il lavoro delle interviste e delle riprese della serie cross-mediale Hi Emirates, composta dalla prima parte HI DUBAI e dalla seconda HI EMIRATES.

In collegamento dall’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi sono intervenuti: S.E. Nicola Lener, Ambasciatore Italiano negli E.A.U., Ida Zilio Grandi, Direttrice Istituto di Cultura di Abu Dhabi, Benedetta Paravia, autrice e produttrice Hi Emirates.

Da Roma: Alessandro Paravia, Amministratore Unico SDOA S.R.L. e Pietro Graus, editore Graus Edizioni.

Dopo i saluti iniziali, sono stati illustrati i passaggi, le fasi e tutto il lavoro che c’è stato sia in occasione delle riprese che successivamente nella realizzazione del libro fotografico, che sarà un omaggio concesso durante l’Expo 2021 che si terrà a Dubai.

Proprio per questa occasione e per le celebrazioni dei 50 anni degli Emirati Arabi Uniti, il libro si inquadra come un vero e proprio tributo dell’Italia al paese amico, con le testimonianze dell’Ambasciatore Italiano Nicola Lener e della Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi Ida Zilio Grandi e con gli auspici dell’Ambasciata d’Italia negli E.A.U. e del Ministero emiratense della Cultura e della Gioventù.

La presentazione è stata un grande successo e il pubblico ha accolto molto bene questo progetto che racconta di donne contemporanee che si sono realizzate attraverso percorsi di vita e lavoro negli Emirati Arabi Uniti.