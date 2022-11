Graus Edizioni 2002-2022. Venti anni di storia e di interscambio culturale. Festa sabato 26.

Graus Edizioni 2002-2022: vent’anni di storia e di interscambio culturale per Pietro Graus e la sua casa editrice, tra i protagonisti della prossima Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria. Si fa “festa” con la pubblicazione del primo catalogo ufficiale e la creazione di una “biblioteca mobile” sabato 26 novembre 2022 alle 20,30 al Common Ground a via Eduardo Scarfoglio 7 Napoli.

Graus Edizioni, la casa editrice alla quale il suo fondatore, Pietro Graus, non ha mai smesso di dedicarsi anima e corpo, compie 20 anni. Vent’anni che, in ordine sparso, hanno significato: quattro racconti inediti di Michele Prisco, l’esordio letterario di Maurizio de Giovanni, una indimenticabile collaborazione con Carla Fracci per il libro di Giuliana Gargiulo, il progetto “Viaggio Lib(e)ro” dedicato agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado della Campania per la formazione dei cittadini di domani. Venti anni di successi editoriali, tra i quali Andrea, oltre il pantalone rosa di Teresa Manes che si avvia ad una prossima trasposizione cinematografica; senza dimenticare i libri di Sabatino Scia con Alda Merini e Maria Orsini Natale, la collaborazione con autori di profilo internazionale (da Angela Procaccini a Marcella De Marchis Rossellini, da Vittoriana Abate a Benedetta Paravia), la riedizione di Positano di John Steinbeck. Venti anni anche di iniziative di successo, come il Premio “Approdi d’Autore” che ogni estate, a Ischia, premia i più eminenti autori e addetti al settore; il contest radiofonico “A Tutto Volume” riservato agli esordienti assoluti, il progetto di street art “OnDaRoad” a cura di Ciro Cacciola. Centinaia gli eventi che hanno reso preziosi questi anni, tra presentazioni di libri, riconoscimenti, e soprattutto la partecipazione dei tanti autori che hanno dato voce alla casa editrice attraverso svariati generi, dal romanzo alle poesie e ai racconti; dalla saggistica e la storiografia all’economia; dal teatro al cinema, e dalla satira politica alla denuncia sociale.

Per festeggiare e celebrare questo traguardo, la casa editrice annuncia la sua partecipazione alla Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria, la pubblicazione del primo catalogo ufficiale, non esaustivo ma certamente indicativo del percorso umano, professionale e aziendale del mondo Graus e del suo team di lavoro, e la creazione di una “biblioteca mobile” dedicata agli under 30 con la donazione di 500 volumi al collettivo Drop Eventi, specializzato appunto nell’organizzazione di iniziative legate alla musica e dunque alle generazioni più recenti.

Il catalogo (arricchito dalle testimonianze, tra gli altri di Francesco D’Episcopo e Lino Zaccaria) e la “biblioteca mobile” saranno presentati il 26 novembre al Common Ground con un dinner party all’insegna dell’interscambio culturale riservato agli autori e agli addetti ai lavori che, in questi venti anni, hanno segnato il percorso della Graus.

“In questi venti anni” spiega Pietro Graus “ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, che hanno saputo guidarmi, con esperienza e sapienza, lungo un cammino non sempre agevole, ma comunque ricco di incontri e di sempre nuovi orizzonti: quelli con tutti i “miei” autori, seguiti sempre in maniera diretta, interpersonale e cordiale, tradotti talora in amicizie sincere e durature. Considerate le premesse, il cosiddetto “punto di partenza”, non posso che dirmi soddisfatto dei risultati raggiunti. Ringrazio di cuore tutte quelle persone che mi sono state vicine e mi hanno sostenuto anche negli inevitabili momenti di difficoltà”.

Ecco alcune pubblicazioni presenti nel catalogo della Graus Edizioni

Abate Vittoriana e Schettino Francesco, Le verità sommerse Ammendola Olimpia, 3 passi nel giardino del pensiero Ammirati Carmine, Là dove inizia l’orizzonte Cacciola Ciro, Balla Italia Capasso Mario, Diversi volumi sulla papirologia Carannante Antonio, Vagamente Procida Cataudella Michele, Un taccuino inedito di Matilde Serao D’Episcopo Francesco, La casa sul mare I e II De Giovanni Maurizio, Le lacrime del pagliaccio De Gregorio Maria, L’anello di cenere De Marchis Rossellini Marcella, Una piccola donna fra due millenni (1916-200?) Esposito Andrea, Nero Paradiso Focus Consulting, La stanza delle donne Franchini Massimo, Giallo plasma Fratti Mario, Diario proibito Gargiulo Giuliana, Carla Fracci dalla A alla Z Giacci Vittorio, Otello Fava Giordano Domenico, Sono un uomo di pace e perfino d’amore Jappelli Paola e Scognamiglio Gianni, Like a vision Manes Teresa, Andrea oltre il pantalone rosa Moccia Antonio, Filipponi Luca e Catapano Giuseppe, Gian Carlo Menotti Paravia Benedetta, Hi Dubai & Hi Emirates Paravia Maria Pia, Il giallo di una vita spezzata Perrella Ciro Thierry, Uno svizzero napoletano Perrino Massimo, Soli Prisco Michele, La pietra bianca Procaccini Angela, Il silenzio degli adolescenti Scia Sabatino e Merini Alda Alda& Io Scia Sabatino e Natale Maria Orsini, Favole a due voci Settuario Adriana, L’espressione triste che fa ridere. Totò e Monicelli Steinbeck John, Positano Tortora Matilde, Matilde Serao a Eleonora Duse. Lettere Zaccaria Lino, L’aquilotto insanguinato

LA CASA EDITRICE in breve

La Casa Editrice cerca di valorizzare al meglio i suoi Autori, che siano essi conosciuti (dal calibro di Alda Merini, Michele Prisco e Maurizio de Giovanni) o emergenti, e lo fa attraverso una politica editoriale attenta alle esigenze dell’Autore che viene seguito in un percorso che sottolinea il suo talento. Lo staff della casa editrice segue, passo dopo passo, l’elaborazione del manoscritto, partendo da un’attenta analisi del testo fino ad arrivare alla promozione attiva del risultato finale. La Graus Edizioni è una casa editrice innovativa, dinamica che promuove, inoltre, una collaborazione intensa e proficua con le scuole italiane, al fine di avvicinare i ragazzi al mondo dei libri e della cultura e di stimolare il loro approccio critico alla lettura di libri.