Graus Edizioni a Bruxelles: i libri di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi.

Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella cornice autorevole e prestigiosa della massima istituzione rappresentativa dei popoli dell’Unione, i due autori, professionisti del diritto condominiale, realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse dal condominio nella sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso, della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo intimo e perimetrato di un appartamento quanto nell’ambiente compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite, dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando riflessioni profondissime e vive.

Ad accompagnare la narrazione, in sede di evento, il prezioso contributo dell’europarlamentare Lucia Vuolo, membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre attenta ai temi della coesione e della inclusività, profonde impegno, ardimento e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. “Sono molto curiosa di scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il condominio è stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche amori e pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o potrebbe essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per scoprire il futuro che ci attenderà”.

L’evento

Giovedì 1° dicembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso il Parlamento europeo, l’editore Pietro Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in condominio di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori l’Onorevole Lucia Vuolo