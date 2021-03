Guida Editori, due appuntamenti venerdì 19 e lunedì 22.

Venerdì 19 marzo alle ore 18:00 – in diretta facebook su Rare Comunicazioni e Guida Editori

“L’umanesimo politico di Ignazio Silone” di Luigi Mastrangelo (Guida editori). Introduce: Francesca Russo, Saluti istituzionali: Robertino Ghiringhelli e Diego Guida. Interventi: Ornella Iavicoli Russi, Adolfo Noto, Ezio Sciarra, Liliana Biondi. Sarà presente l’Autore.

Lunedì 22 marzo alle ore 17:00 – in diretta zoom e sulla pagina facebook Guida Editori

“Il convitato di pietra” di Patrizia Milone” (Guida editori). Interventi di: Antonella Cilento, Giovanna Mozzillo, Maria Rosaria Selo, Adriana Assini, Raffaele Messina, Vladimiro Bottone, Pino Imperatore, Alessio Arena, Ester Basile, Massimo Torre, Nando Vitali, Titti Marrone Fiorella Franchini Anna Santoro, Domenico Notari, Carla Marcone, Daniela Mastrocinque, Anna Santoro, Francesco Costa, Antonella Morea.

L’Associazione Guida alla Cultura in collaborazione con Guida Editori organizza eventi e manifestazioni culturali per la promozione della lettura e del libro per contribuire alla crescita culturale e sociale del nostro territorio.