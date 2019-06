Guida Editori, gli appuntamenti di giugno.

Lunedì 3 giugno alle ore 18.00 – Libreria Raffaello, via Kerbaker

Per venirne a capo di un problema accade che ci si crea un personaggio con un analogo problema. Se questi per lo stesso motivo decide di fare altrettanto, la sequenza continua e si arricchisce di nuovi personaggi, anche più d’uno alla volta, come una sorta di invenzione a più voci. A volte si susseguono, ancor più spesso si intrecciano, analogamente i personaggi s’incontrano e intessono una storia tra loro. Di qui, “Ologramma” (Guida editori) di Maria Gabriella Mariani, che rende l’idea di questa stesura compositiva, a cui si ispira anche un brano musicale. Con l’autrice, Lucio Rufolo e Rosanna Bonsignore.

Giovedì 6 giugno alle ore 16.00 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Un gruppo di giornalisti danesi è ospitato a Napoli per scoprire il bello della città. Con loro Gigi Di Fiore a descrivere le bellezze della Città. Saluti di Diego Guida.

Sabato 8 giugno alle ore 11.30 – Spazio Guida in via Bisignano 11

È possibile recuperare il rapporto con la terra d’origine dopo un viaggio attraverso il mondo durato vari decenni? L’esperienza di Carlo Cornacchia lo conferma, a condizione però di trovare il coraggio di affrontare i ricordi delle vicende personali, quelle negative, ma anche quelle positive, che ineluttabilmente riemergono dal contatto con il territorio e i suoi problemi… “In bilico, tra instabilità ed equilibrio” (Guerra ed.). Con Carlo Cornacchia, Ugo Cundari, Vittoria Verzè, Vincenzo Valletta. Introduce Diego Guida.

Mercoledì 12 giugno alle ore 17.00 – Istituto dell’enciclopedia italiana, sala Igea, Roma

Da una chicca editoriale nasce “Trilogia di Topolino – Matite di Lello Esposito” (Guida Editori) di Lucio d’Alessandro con lo spunto per ricordare un’icona della cultura mondiale e far rivivere il dialogo con i miti di sempre. Una prosa leggera e ironica di tre imprevedibili, piacevoli e divertenti racconti. Con l’autore, Simona Costa, Franco Di Mare. Coordina Emma Giammattei, saluti di Massimo Bray.

Venerdì 14 giugno alle ore 18.00 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Una raccolta di lettere e articoli su diversi temi scottanti, dal gender alle politiche familiari affrontati secondo la logica del confronto e della conoscenza. “Vita e famiglia” (Paoline) di Gian Luigi Gigli. Conversazione con Raffaele Cananzi, Aldo Bova, Luigi Fusco Girard, Umberto Ronga, Mario Di Costanzo.

Martedì 18 giugno alle ore 18.00 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Nato dal Laboratorio di Scrittura del progetto Nisida come Parco Letterario coordinato da Maria Franco, il nono volume della collana per Nisida, nasce dagli spunti delle ragazze e dei ragazzi, rielaborati da autori di professione. In quest’ultimo libro i ragazzi di Nisida diventano autori a pieno titolo, protagonisti essi stessi in prosa e in poesia della lunga e ricca storia letteraria della piccola isola. Una bella lettura, ma anche un patrimonio per chi vuole sapere come sono davvero i nostri ragazzi, a cominciare da quelli a rischio. “Esercizidi stile per un congedo” (Guida editori) di Maria Franco.

Mercoledì 19 giugno alle ore 19.30 – Spazio Guida in via Bisignano 11

È la storia di Gino Soriano che, giunto al termine dei suoi giorni, ripercorre i suoi ottant’ anni di vita attraverso una struggente galleria di ricordi personali e familiari. Dopo gli studi umanistici, inizierà a lavorare come insegnante, e la partecipazione emotiva e intellettuale dei ragazzi alle sue lezioni costituirà una fonte inesauribile nella vita del protagonista. Una volta conosciuta Francesca, ragazza dal passato oscuro e dalla vita complicata, l’esistenza di Gino subirà un brusco allontanamento da tutti i propri cari. “Una storia soltanto” (Guida editori) di Vincenzo Scafaro.

Giovedì 20 giugno alle ore 18.00 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) ha celebrato l’apoteosi dell’adolescenza creando indimenticabili figure di adolescenti piccanti, sensuali, amorali come giovani bestie ma pervasi da una tenerezza struggente che ce li rende senz’altro simpatici come: Claudine (suo alter ego) Cheri, Gigi, etc. La sua vicenda di scrittrice e attrice divisa da un marito despota e la passione per gli uomini e per le donne è così straordinariamente attuale da ispirare un recente film di successo con una protagonista perfetta: Keira Knightley. “Colette, vita di una donna anticonformista” (Guida editori) di Raffaella Iacuzio. Con l’autrice, Carlo Di Lieto, Antonio Filippetti.

Giovedì 20 giugno alle ore 19.00 – Salerno- Yachting Club

La ricostruzione delle relazioni tra le due sponde del Mar Adriatico che ha abbracciato l’ arco temporale dal 1912 al 1939, anno in cui l’Italia fascista ebbe il controllo sull’economia albanese. Le ambiguità della politica italiana verso il Paese delle Aquile che mette in discussione il giudizio dell’opinione pubblica italiana nel secondo dopoguerra del bravo italiano. “In Albania” (Guida editori) di Annamaria Valletta. Con l’autrice, Enzo Landolfi, Elisabetta Barone, Antonio Palo, Nicola Oddati. Sottolineature musicali di Desiree Genovese e Tommaso Troisi. Saluti di Diana De Bartolomeis e Patrizia De Bartolomeis.

Lunedì 24 giugno alle ore 18.00 – Feltrinelli di piazza dei Martiri

“Dopo un’esperienza forte di amministrazione attiva nella cosa pubblica si rivedono molti giudizi, si acquisisce un metro diverso nel valutare fatti e persone. Perché oggi sbagliare è troppo semplice, anzi, non sbagliare è quasi impossibile. Il rischio vero, oggi, per il nostro Paese, è che per paura di essere condannati, vadano soltanto incompetenti e sfaccendati o imbroglioni… una raccolta di riflessioni di De Gregorio pubblicati in questi anni. “Tra il dire e il fare – E adesso verifichiamo il difficile percorso del cambiamento” (Guida editori). Con l’autore Raffaele Cantone, Enzo D’Errico, Giustino Fabrizio. Modera Antonello Perillo.

Venerdì 28 giugno alle ore 18.00 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Poesie che mirano a creare una “Rima di frattura” (Guida editori), di Paola D’Agnese e Fabrizio Falconi. “Ognuno di noi, almeno una volta, ha chiesto tempo. Tempo per andare, tempo per parlare… A chi me ne chiede dico sì… una, due, mille volte. Prendo tempo al tempo, formando una lunga catena di minuti. Minuti importanti, preziosissimi. Me li regalo. Te li regalo. Eccoli” scrive D’Agnese. Con gli autori, Antonio Pietropaoli e Floriana Coppola.