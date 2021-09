Hi Dubai & Hi Emirates di Benedetta Paravia, Il tributo italiano agli Emirati Arabi Uniti, a cura di Graus Edizioni, presentazione mercoledì 29.

Hi Dubai & Hi Emirates di Benedetta Paravia (Graus Edizioni, pp. 128) è un libro fotografico che racconta la passione che ha caratterizzato il lavoro delle interviste e delle riprese della serie cross-mediale Hi Emirates, composta dalla prima parte HI DUBAI e dalla seconda HI EMIRATES.

La serie racconta storie di donne contemporanee che si sono realizzate attraverso percorsi di vita e lavoro negli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras al Khaimah, Ajman e Umm al Quwain.

La serie, ideata da Benedetta Paravia nel 2017 − anno emiratense “della generosità” − è stata successivamente realizzata, dal 2018 al 2020, per mostrare lo spirito pluralista di un paese che offre dignità e rispetto ad una popolazione variegata e multiculturale, sottolineando il ruolo della donna in un’autentica nazione islamica. L’autrice e produttrice Paravia presenta istanze di ospitalità, generosità e inclusività di un paese, quale gli E.A.U., che sta modellando la strada per una società più coesa e armoniosa, valorizzando il ruolo della donna. Paravia invita a visitare e a vivere negli E.A.U. attraverso gli occhi delle sue vincenti ed eterogenee protagoniste che guardano con ottimismo al futuro. Quest’anno in occasione dell’Expo e delle celebrazioni dei 50 anni degli Emirati Arabi Uniti, il libro si inquadra come un vero e proprio tributo dell’Italia al paese amico, con le testimonianze dell’Ambasciatore Italiano Nicola Lener e della Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi Ida Zilio Grandi.

Le serie sono state prodotte dalla società Finservice in collaborazione con SDOA s.r.l.

Benedetta Paravia

A Dubai dal 2002, è una filantropa italiana, autrice, presentatrice e produttrice che ama gli E.A.U. i cui progetti sono da anni un ponte culturale tra i due paesi.

Siti di riferimento: www.hidubai.ae – www.hiemirates.ae

La presentazione del libro fotografico si terrà

mercoledì 29 settembre

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi alle ore 18:30.

In concomitanza avverrà anche a Roma

mercoledì 29 settembre alle ore 16:30

presso Hotel American Palace (Via Laurentina, 556 – Roma)