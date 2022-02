Ho incontrato il loro amore, di Luca Murolo e Antonio Piscini, edizioni Graus.

Ho incontrato il loro amore è un romanzo epistolare scritto a due mani da Luca Murolo e Antonio Piscini edito da Graus Edizioni. Nel volume lo scambio di lettere tra due personaggi si rivela essere la narrazione dell’appassionante e avvincente storia d’amore proprio tra i genitori di Antonio. Non si tratta unicamente di un “romanzo rosa”: la trama è stata arricchita da interessanti riflessioni sul periodo storico a cavallo tra il Primo dopoguerra e gli anni Cinquanta, sull’amore, sulla comunicazione, sui cambiamenti che la modernizzazione ha portato e tanto altro ancora.

Le missive scritte – e ritrovate dal figlio in una scatola per biscotti – tra Niva e l’ex-ufficiale Luigi impreziosiscono il testo ponendo luce su questo corteggiamento, avvenuto interamente attraverso questi preziosi pezzi di carta; ricordi di due innamorati che discutono, si riappacificano, parlano e organizzano il loro prossimo incontro. Ai lettori sembrerà quasi un’intrusione vera e propria nei sentimenti dei protagonisti, ma allo stesso tempo resteranno estasiati da come l’uso della scrittura dei tempi ormai trascorsi resti comunque il modo più appassionante e indelebile per raccontare una storia d’amore.