“Hope”, romanzo in aiuto alla ricerca sul neuroblastoma, presentazione lunedì 23 alla Libreria Raffaello.

“Un libro per sensibilizzare sul tema dei tumori infantili come il neuroblastoma e per sottolineare l’importanza e gli sforzi della ricerca scientifica”: così Mirko Gloriani, autore del romanzo “Hope”, che lunedì 23 gennaio, dalle ore 18,00, sarà presentato a Napoli, alla “Libreria Raffaello Books & Coffee Vomero”, in via Kerbaker 35.

Il libro, pubblicato per la casa editrice Le Parche Edizioni di Marco Bartiromo, vede come protagonisti Vivian, Paul e la loro figlia, Hope, bambina colpita da un neuroblastoma, tumore tra i più diffusi in età pediatrica. Un nome, Hope, che vuol dire speranza, perché la speranza, così come la meraviglia della vita, sono al centro di quest’opera nonostante il dolore e la malattia.

Per la presentazione del libro il 23 gennaio a Napoli sarà presente l’autore: con Mirko Gloriani dialogherà Daniela Speranza, psicologa, psicoterapeuta e docente. Previsto, inoltre, l’intervento di Mario Capasso, professore dell’Università “Federico II” di Napoli, principale referente all’istituto di ricerca CEINGE Biotecnologie Avanzate.

Scegliendo il romanzo dal sito dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, www.neuroblastoma.org, sezione AnbStore – Letture di speranza, si contribuisce a sostenere la ricerca scientifica sul neuroblastoma e su altri tumori solidi pediatrici.

Mirko Gloriani ha ventisette anni e vive a Roma, dove studia e lavora. Il suo approccio con la scrittura inizia in giovane età: a diciassette anni pubblica il suo primo libro. Gli piace trascorrere il tempo libero leggendo e scrivendo ed è particolarmente attratto dalla mitologia e dal mondo antico. Al suo attivo, numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. “Hope”, romanzo pubblicato a novembre 2022, è il suo ultimo lavoro letterario.