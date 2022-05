I consigli di Sarah, Trucchi e segreti per arredare e valorizzare la tua casa, Sarah Balivo presenta il suo libro giovedì 5 a laFeltrinelli.

Giovedì 5 maggio ore 18.00 presso laFeltrinelli Napoli di via dei Greci (angolo via Toledo) Sarah Balivo presenta I CONSIGLI DI SARAH Trucchi e segreti per arredare e valorizzare la tua casa in poche semplici mosse

Dialoga con Anna Paola Merone

Quante volte hai pensato di modificare qualcosa in casa, ma ti sei bloccato perché non sapevi esattamente cosa? Sogni di dare un tocco diverso a una stanza, però non sai da dove cominciare? Allora hai tra le mani proprio il libro che fa al caso tuo!

Sarah Balivo (sorella della presentatrice tv Caterina, ndr) ha scritto questo manuale per aiutarti a studiare le tue abitudini, a creare un moodboard con cosa ti piace davvero (e cosa no) e cosa desideri per i tuoi spazi, e a stabilire un budget da dedicare al progetto che hai in mente, piccolo o grande che sia. Ora sei pronto a cambiare concretamente il luogo in cui vivi: passando dalle luci alle piante, dalle tende ai tappeti, dalla carta da parati agli arredi protagonisti, l’autrice ha creato per te un percorso chiaro, stimolante ed entusiasmante che esamina come intervenire stanza per stanza e in base alle proprie disponibilità economiche (c’è anche un capitolo sul recupero dei mobili vecchi!). Seguendo #iConsigliDiSarah e le tantissime immagini esplicative, imparerai a pensare come un interior designer, a mixare stile e razionalità e sarai finalmente in grado di trasformare casa tua in un luogo accogliente e adatto alle tue esigenze.

Sei pronto a metterti all’opera? Allora vai!

In libreria per HarperCollins il 31 marzo – 16,90 euro, 192 pagine

SARAH BALIVO

Con una formazione da architetto, dopo anni dedicati all’allestimento di sfilate di moda in tutto il mondo, oggi è una consulente specializzata in interior design. Ama valorizzare il gusto dei suoi clienti ed essere una guida per realizzare i loro desideri portandoli a ottenere un ambiente in cui si riconoscono e si sentono felici. I consigli di Sarah è il suo primo libro.