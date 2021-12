I giorni oscuri del soldato Foti presentazione del libro sabato 18 a Nola.

Sarà presentato sabato 18 dicembre 2021, alle ore 18.15, a Nola (NA), nell’auditorium “La casa del mutilato”, in via Fonseca 1, il libro dal titolo “I giorni oscuri del soldato Foti”, edito da Itamil, l’Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito.

“È la storia triste di Girolamo Foti, detto Mirco – dichiara il sindacato Itamil – un militare processato per aver espresso il suo diritto di critica nei riguardi di alcuni superiori. Un processo che è costato molti soldi ai contribuenti italiani, anche per l’alto numero di caserme dei Carabinieri incaricate delle indagini. Girolamo, che aderisce al nostro Sindacato, è stato eletto delegato nazionale del Cocer per tre mandati consecutivi. Ha dato voce ai colleghi, portando all’attenzione della stampa nazionale i problemi dei Volontari dell’Esercito. In coincidenza con l’espletamento del suo mandato si è dovuto difendere da un’odissea giudiziaria. Ma è andato avanti a testa alta – conclude il Sindacato Itamil – sicuro di essere nel giusto, come gli ha riconosciuto nel 2019 il Tribunale Militare di Napoli.”

Il volume contiene alcuni spunti di riflessione di Francesco Damasco, associazione culturale L’Italia s’è desta; Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa; Francesca Beneduce, giornalista criminologa; Carmine De Pascale, Generale di Corpo d’Armata nella Riserva; Sandro Frattalemi, Presidente del Sindacato Itamil Esercito; Nicola Passarelli, Vittima del dovere; Paolo Russo, Deputato al Parlamento Italiano.

L’accesso alla sala è consentito solo ai possessori di certificazione anti-covid “Green Pass”.