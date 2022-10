Il candidato al Pulitzer Hernan Diaz a Pomigliano.

Respiro letterario di alto profilo internazionale nella cittadina di Pomigliano d’Arco con la presentazione del romanzo Trust (Feltrinelli Editore) dello scrittore americano Hernan Diaz, candidato al premio Pulitzer, a cura dell’associazione “I colori della poesia”; ormai un punto di riferimento nel panorama culturale Campano.

L’evento, ripreso dalle telecamere di alcune emittenti locali, è stato coordinato da Annamaria Pianese (presidente dell’associazione) ed ospitato nella sala La Distilleria dalla Feltrinelli Point della città. Relatore lo scrittore ed editorialista Mario Volpe, forte della sua lunga esperienza in campo economico e finanziario internazionale, ha tenuto alta l’attenzione del gremito pubblico presente in sala. Infatti, gli aspetti finanziari e del mondo del danaro, trattati nel testo, sono stati ben ripercorsi dal relatore a cui non è mancata l’occasione di fare un parallelismo con altri grandi scrittori americani del 900. Un calzante parallelismo che ha chiamato in causa perfino La Divina Commedia nell’intervento conclusivo affidato all’analisi letteraria della professoressa Roberta D’Ovidio dell’Istituto Matilde Serao, che si è avvicendata nelle letture di stralci del romanzo con le docenti Margherita Romano (liceo Vittorio Imbriani Pomigliano d’Arco) e Luisa Ciccone (Istituto Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli).

Benché la partecipazione abbia fatto registrare la presenza di numerosi docenti ed esperti di lingua inglese, l’affiancamento di un interprete ufficiale (Gabriella Rammairone) ha permesso una maggiore fluidità di comprensione del libro che Mario Volpe ha definito (per la sua inedita struttura narrativa) geniale e una ginnastica per la mente. Un libro tradotto in ben trentuno lingue nel mondo i cui diritti cinematografici sono stati acquisiti dalla Paramount Film.

A conclusione, oltre ai saluti di Annamaria Pianese, che ha accennato alla nova edizione della rassegna “Scrittori in prima linea” dedicata alle scuole del territorio, la parola è passata all’assessore all’istruzione, sport, politiche giovanili e pari opportunità del Comune di Pomigliano d’Arco Anna Fiore (a cui l’associazione ha donato una copia di Trust) che, nelle veci del sindaco Gianluca Del Mastro, si è congratulata per l’impegno e l’altissima qualità profusa dall’associazione “I colori della poesia – sezione di Pomigliano D’Arco” auspicando il continuo ripetersi di eventi culturali di tale portata e assicurando il pieno sostegno istituzionale all’associazione e al suo presidente che da dieci anni, senza scopo di lucro alcuno, si rendono disponibili per il lustro artistico e culturale della città.