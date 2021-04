Il caso letterario di Domenico Dara a Scrittori in Prima Linea.

Continua, con l’impegno dell’associazione culturale I Colori della Poesia, la serie d’incontri con gli studenti e i grandi autori contemporanei Italiani, grazie alla formula Scrittori in Prima Linea. La rassegna culturale, ormai alla sua quinta edizione, ha riscontrato da subito un notevole successo, diventando un punto di riferimento tra gli studenti del territorio e il mondo della cultura.

Come ha più volte affermato Annamaria Pianese (presidente dell’associazione) la più grande soddisfazione è quella di sentirsi dire dai giovani reticenti alla lettura di aver iniziato ad amare i libri dopo gli incontri con gli autori proposti dalla rassegna a cui hanno aderito, con entusiasmo, i dirigenti scolastici di istituti del territorio di Pomigliano d’Arco tra cui: il Vittorio Imbriani, il Cantone, ISIS Europa.

Ma è stato il sostegno dell’amministrazione del Comune di Casalnuovo di Napoli, il suo sindaco Massimo Pelliccia e l’assessore alla cultura Simona Visone che ha permesso all’associazione di presentare le più autorevoli penne nazionali. Infatti, dal giorno dell’inaugurazione, hanno partecipato alla rassegna nomi come Antonella Cilento, Maurizio De Giovanni, Davide Rondoni, Dacia Maraini, Pino Imperatore, Antonio Menna, Angelo Petrella, Marco Perillo, Agnese Palumbo, Sara Bilotti, Wanda Marasco e tanti altri scrittori che hanno saputo incuriosire i giovani lettori con gli argomenti dei propri libri. Tra cui, il recente caso letterario di Domenico Dara (con Malinverno – Feltrinelli Editore) giunto alla sua quarta ristampa.

L’autore, presentato dal presidente Annamaria Pianese e ospite del Liceo Classico Imbriani, nel parlare dei personaggi del suo romanzo, non si è sottratto alle numerose domande dei ragazzi e agli entusiastici commenti delle insegnanti Luisa Campana e Giovanni Buglione che hanno magistralmente guidato i ragazzi nella lettura e nelle pertinenti osservazioni sul libro. Domenico Dara, straordinario talento letterario dei nostri tempi, ha dimostrato piena disponibilità e partecipazione –prolungando il tempo previsto per l’incontro– come solo i grandi fanno elogiando, l’attenzione e l’impegno con cui la rassegna “Scrittori in Prima Linea” crea opportunità d’incontro di altissimo livello tra autori e lettori.