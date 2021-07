Il Commissario Ricciardi a fumetti – In fondo al tuo cuore, da giovedì 15 in libreria.

Arriva in libreria e in fumetteria dal 15 luglio una nuova avventura a fumetti del Commissario Ricciardi, l’amatissimo personaggio nato dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

“IN FONDO AL TUO CUORE” si svolge in piena estate. Fa caldissimo. Un professore universitario della facoltà di medicina, un ginecologo, cade da una finestra del suo studio. Si è trattenuto fino a sera tardi al lavoro. Precipita dall’ultimo piano del policlinico universitario dove insegna e si sfracella al suolo. Si è buttato o lo hanno spinto giù? C’è stata una colluttazione o non c’è stata? I sospetti ricadono sull’ex guappo Peppino il Lupo che ha perso la moglie per un’errata valutazione del medico che, fra i suoi segreti, celava anche la relazione con un’amante. Quali sono le vere passioni che hanno scatenato il delitto e sulle quali dovrà indagare il Commissario Ricciardi?

La postfazione, intitolata Canzoni come storie, è firmata da Maurizio de Giovanni e illustrata da Alessandro Nespolino. Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.IL COMMISSARIO RICCIARDI.

IN FONDO AL TUO CUORE

Soggetto: Maurizio De Giovanni

Sceneggiatura: Paolo Terracciano

Disegni: Alessandro Nespolino

Copertina: Daniele Bigliardo

Colori: Giovanni Preziosi

Formato: 19,5 x 26, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 192

ISBN code: 978-88-6961-614-3

Prezzo: 22 euro