Il delitto Miceli. Una storia di ordinario fascismo in Tunisia, presentazione del libro di Sonia Gallico martedì 21 in Fondazione Valenzi

Prosegue la tradizionale collaborazione tra la Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983, e l’Università degli Studi L’Orientale, in questo caso in particolare la docente di lingua berbera Anna Maria Di Tolla.

Nell’ambito del ciclo di seminari “Percorsi letterari e testimonianze delle politiche coloniali in Nord Africa e nelle regioni sahelo-sahariane” si svolgerà la presentazione del libro di Sonia Gallico “Il delitto Miceli. Una storia di ordinario fascismo in Tunisia”, edito da All Around.

Interverranno i docenti Angela Buono, Maria Centrella e Anna Maria Di Tolla.

Sarà presente l’autrice.

Il delitto Giuseppe Miceli ha segnato la vita degli antifascisti italiani in Tunisia. Il 20 settembre 1937 marinai della Marina Militare italiana assaltano la sede del giornale “l’Italiano di Tunisi”. Un giovane falegname siciliano, Miceli, viene ucciso. Lo stato fascista colpisce così in un paese al di là del Mediterraneo, suscitando una forte indignazione. In questo libro Sonia Gallico ricostruisce, attraverso la documentazione d’archivio, ma anche attraverso ricordi familiari (il padre Loris è con Maurizio Valenzi protagonista del gruppo di giovani antifascisti), la spietata azione del regime fascista che, utilizzando agenti infiltrati, entra in questo piccolo ma vitale paese del Mediterraneo.

Per ulteriori info scrivere a segreteria@fondazionevalenzi.it