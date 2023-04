Il Mercadante già Teatro del Fondo, presentazione del libro di Tommaso Tuccillo mercoledì 12.

Mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 17.30, presso R. Teatro Mercadante – P.za Municipio – Napoli, nell’area Foyer – La Buvette di Eva, si terrà la presentazione del libro IL MERCADANTE Già Teatro del Fondo STORIA DI UN TEATRO NAPOLETANO di Tommaso Tuccillo – Kairos Edizioni.

Secondo testo ufficiale dedicato al Real Teatro del Fondo, poi dal 1871 Real Teatro Mercadante, in ossequio al musicista Saverio Mercadante scomparso nel 1870. Il Mercadante, fu Compositore e Direttore del Regio Conservatorio di Musica di Napoli che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della città.

Il M° Muti dichiara da sempre : Si tratta del Conservatorio musicale più importante del mondo. Il saggio di Tommaso Tuccillo indaga sui vari fenomeni storici che hanno attraversato il Teatro e di conseguenza la città.

Non mancano le curiosità che hanno caratterizzato il vigore del luogo. In appendice la ricerca documentata dell’autore con le fonti più disparate raccolte in giro su tutto il territorio nazionale.

Giulio Adinolfi, prefatore ci dice : Mi auguro che il Teatro Mercadante faccia suo questo libro perché difficilmente potrà trovarne altri che meglio descrivano la sua storia e la sua importanza.