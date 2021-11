Il mio cadavere, Polidoro riscopre il primo romanzo noir italiano di Francesco Mastriani.

Polidoro Editore in libreria dal 9 novembre: Il mio cadavere di Francesco Mastriani, prefazione di Vittorio Del Tufo.

Il mio cadavere fu pubblicato per la prima volta a puntate sull’Omnibus nel 1851 e l’anno dopo in un volume unico. È considerato il primo noir scritto in Italia.

Il romanzo fa parte della collana AltroParallelo dedicata alla riscoperta di opere meno note di autori dell’Otto e del Novecento italiano come San Gennaro non dice mai no (prefazione di Alessio Forgione) e Gli alunni del tempo (prefazione Goffredo Fofi) di Giuseppe Marotta – di cui cureremo la ripubblicazione di tutte le opere – , La madre di Grazia Deledda (prefazione di Veronica Galletta), Mattinate napoletane di Salvatore Di Giacomo (prefazione di Marco Perillo).

Mastriani è stato un popolare scrittore di romanzi d'appendice, drammaturgo e giornalista. Buona parte della sua produzione mostra attenzione al racconto delle condizioni delle classi subalterne napoletane.

Prefazione di Vittorio Del Tufo

«Rileggere Mastriani oggi, a oltre duecento anni dalla nascita, significa tuffarsi non solo in un genere letterario, che conta oggi (soprattutto a Napoli) innumerevoli epigoni, ma anche in un mondo che è stato il nostro, e ci appartiene ancora. Un mondo di deboli e diseredati, e di figure malinconiche le cui silenziose scie continuano ad attraversarci, come fantasmi del passato».

Vittorio Del Tufo

Daniele de’ Rimini è un talentuoso maestro di musica disposto a tutto per ottenere soldi e successo, soprattutto dopo aver promesso al padre di Emma, bellissima e ricca ereditiera figlia di una nobile e potente famiglia spagnola, un milione per la sua mano. Nella ricerca della rendita Daniele arriva a casa di Edmondo, un baronetto milionario che, in cambio della cifra, gli chiederà un macabro patto: vegliare e intrattenere il suo cadavere, dopo la morte, per un intero anno.

L’autore

Francesco Mastriani (Napoli, 1819 – 1891) è stato un popolare scrittore di romanzi d’appendice, drammaturgo e giornalista. Buona parte della sua produzione mostra attenzione al racconto delle condizioni delle classi subalterne napoletane. La sua attività culturale diede un enorme contributo alla nascita del meridionalismo e contribuì attivamente allo sviluppo della scrittura verista. Tra le sue opere si ricordano Il mio cadavere (1851), La cieca di Sorrento (1853), I vermi (1865), I misteri di Napoli (1870), La spia (1883), La malavita (1889-90), La comare di borgo Loreto (1894), La sonnambula di Montecorvino o Peppe il brigante di Sora-Napoli (1906).