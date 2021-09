Il nostro meglio, Alessio Forgione presenta il suo libro giovedì 16 a LaFeltrinelli.

@ laFeltrinelli piazza dei Martiri

ALESSIO FORGIONE

presenta Il nostro meglio (La Nave di Teseo). Dopo Napoli mon amour e Giovanissimi (candidato al premio Strega 2020), un folgorante romanzo di fallimenti e conquiste, un nuovo, impetuoso lessico familiare del nostro tempo.

Interviene Mirella Armiero.

IL NOSTRO MEGLIO

Oceani Narrativa Italiana, pag. 288, € 17,00



Quanto in noi rimane delle persone che siamo state, mi chiedo.

Amoresano è cresciuto a Bagnoli con i nonni, una famiglia semplice con una vita fatta di piccoli gesti, bestemmie senza cattiveria e una saggezza popolare che tocca il cuore delle cose.

Ora Amoresano vive con i genitori a Soccavo, va all’università. Osserva tutti e parla poco, la storia con la fidanzata non va, il suo rifugio è la lettura, le frasi che annota sono la sua ribellione silenziosa.

Suona la chitarra e, a volte, sogna quasi di fare un disco con l’amico Angelo, che freme

per fuggire a Londra. Nel mondo di Amoresano, sui treni che prende girando attorno a Napoli e ai suoi desideri, il pensiero torna sempre a quella nonna che l’ha cresciuto e che gli pare più

avanti di tutti, che preferisce i murales ai muri abbandonati, che sa scegliere il momento

migliore per arrabbiarsi, che insegna a voler bene alle persone giuste. Come cambia la nostra

vita quando dobbiamo fare a meno di ciò a cui teniamo di più?

Amoresano rincorre la sua risposta nei passi fino alla tabaccheria di Maria Rosaria, nella traiettoria di quello sguardo diverso eppure uguale, dentro le notti di un’estate calda e possibile, a scambiarsi libri e film come domande, millimetri di pelle come tentativi. Una ricerca confusa e inquieta che rimbalza sul terrazzo di Anna, in un’isola fuori stagione, a bordo di motorini lanciati nei viali della città a improvvisare fughe, a scrivere ritirate.

Nuotando nella memoria, il suo bene più urgente, osando e rifiutando bellezza, che pure non basta quando pensiamo di non meritarla, inseguendo un dolore inevitabile per vedere fin dove ne arrivano le diramazioni, Amoresano scopre il prezzo rovente dell’amore che abbiamo ricevuto e di quello che non sappiamo dare.

Alessio Forgione, dopo Napoli mon amour e Giovanissimi (candidato al premio Strega 2020),

torna con un folgorante romanzo di fallimenti e conquiste, un nuovo, impetuoso lessico

familiare del nostro tempo.



Alessio Forgione è nato a Napoli nel 1986. Scrive perché ama leggere e ama leggere perché

crede che una sola vita non sia abbastanza. Il suo romanzo d’esordio, Napoli mon amour (2018), ha vinto il premio Giuseppe Berto 2019, il Premio Intersezioni Italia–Russia 2019, il Prix Méditerranée Étranger 2021, è tradotto in russo e francese, e in corso di traduzione in Grecia.

Giovanissimi (2020) è stato selezionato nella dozzina del premio Strega 2020 ed è in corso di traduzione in Francia.