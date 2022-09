Il Paese dei Gesti dimenticati, presentazione del libro di Valeria Da Pozzo

Nella suggestiva cornice di RenaNera Beach inKnot Edizioni presenta “Il Paese dei Gesti Dimenticati” di Valeria Da Pozzo, illustrato da Roberta Miele.

SABATO 24 SETTEMBRE ORE 18:00

presso RenaNera Beach

Via Guglielmo Marconi 7, Torre Annunziata

INTERVERRANNO

l’autrice Valeria Da Pozzo

l’illustratrice Roberta Miele

la psicologa/psicoterapeuta Teresa Longobardi

letture di Miriam della Corte

moderano gli Editori

Tonia Zito e Ottavio Mauriello

In una tiepida giornata di fine inverno, quando il mondo fi nalmente sembra aver sconfitto il buco nero che lo ha fatto ammalare, la piccola Aurora si sveglia in un mondo senza Abbracci. Senza remore e spinta dalla necessità di ritrovare quel gesto eterno e insostituibile la piccola

partirà con il suo amico Strizza per riportare gli Abbracci sulla Terra. Inizierà così un’avventura incredibile che porterà i due inseparabili amici nel piccolo universo in cui hanno dimora tutti quei gesti sottratti alla memoria dell’uomo.

Un viaggio di speranza, fantasia che ricorda il potere delle relazioni, delle emozioni, la necessità di credere nei sogni dei più piccini, perché sono capaci di trovare soluzioni anche ai problemi del mondo.

Con uno stile sognante Valeria da Pozzo, supportata dalle nostalgiche illustrazioni di Roberta Miele, costruisce un racconto simbolico capace di arrivare a grandi e piccini permettendo loro di rivivere o scoprire i vecchi gesti tipici di altri tempi. Un racconto che, a un livello più profondo ripercorre il viaggio che ognuno di noi, in questi anni anomali, ha compiuto all’interno della propria mente per riportare a galla ciò che sembrava dimenticato.

Valeria Da Pozzo (1988 Torre del Greco) si laurea in Economia Aziendale con una specializzazione in Comunicazione e Storytelling, ma scrivere per il Digital Marketing non le basta. Nel 2022 inaugura un progetto di scrittura inedito Storia Libera Tutti, un contenitore di

storie che raccontano la genitorialità senza filtri.

Roberta Miele è nata a Napoli nel 1991. Dopo gli studi, decide di intraprendere la carriera sia come graf ca che come illustratrice. Inizia varie collaborazioni per privati e attraverso i social fa conoscere il suo stile artistico, creando una vera community.