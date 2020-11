Il pallone (s)gonfiato, il nuovo libro di Italo Palmieri.

Arriva il secondo libro di Italo Palmieri sul calcio. A distanza di alcuni anni il giornalista pubblicista, collaboratore di testate storiche come Campania Sport, Sport Sud, il Mattino, il Roma e tra i membri fondatori della storica agenzia giornalistica Rotopress, presenta un suo nuovo lavoro sul calcio professionistico e dilettantistico napoletano, in vendita da domani su Amazon, dal titolo “Il pallone (s)gonfiato – Il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z”.

Dopo aver rivestito cariche di segretario, addetto stampa, direttore sportivo e generale di numerose società sportive cittadine, dopo aver fondato nel 1985 la Pro Calcio Napoli, una delle scuole calcio più note a Napoli, e soprattutto dopo aver contribuito alla crescita del calcio femminile in Italia e al suo futuro passaggio al professionismo come fondatore del Napoli Femminile e come membro della commissione nazionale di settore della FIGC, Palmieri fotografa la situazione del calcio odierno con uno sguardo oggettivo.

Un compendio veloce, leggibile, sincero e per questo motivo a volte spietato e critico, che andrebbe letto soprattutto dai giovani. Un volume da non perdere e da leggere tutto d’un fiato, con le postfazioni dei giornalisti Adolfo Mollichelli e Max Bonardi e di Remo Luzi.

Il Pallone (s)gonfiato – Il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z

Italo Palmieri

€ 10,00