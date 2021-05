Il Paradiso non ha un angolo retto, Paola Iannelli presenta il suo libro alla libreria The Spark.

Martedì 25 Maggio alle ore 18,00 la scrittrice Paola Iannelli dialoga con il Professor Carmine Ferraro in occasione della pubblicazione del suo ultimo lavoro “Il paradiso non ha un angolo retto”, edito da Homo Scrivens.

L’evento si terrà nella sede della libreria The Spark Mondadori in piazza Bovio 33 e sarà contingentato come da normative vigenti anti Covid-19.

La dipendenza da un uomo affascinante, una crisi d’identità, l’apparenza. Il profilo di una giovane aristocratica napoletana, al centro di un’indagine complessa. Pochi indizi, poche tracce. L’intuito del vecchio cronista di nera che stravolge gli ordini costituiti.

Napoli è palcoscenico ideale per questo noir dai contorni sfumati, con i suoi antichi cortili, gli archi e luoghi di immenso valore storico: qui le donne sono vittime e carnefici, in un intreccio di colpi di scena.

È gradita la prenotazione.