Il silenzio degli adolescenti, Angela Procaccini presenta il suo libro a Procida.

Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 18:00

presso Sala Pio XII alla Chiaiolella a Procida

avrà luogo la presentazione del libro

Il silenzio degli innocenti di Angela Procaccini

edito da Graus Edizioni

Il silenzio degli adolescenti è il nuovo libro scritto da Angela Procaccini attraverso il quale l’autrice racchiude le esperienze, i pensieri e i sentimenti di diversi giovani teenager alle prese con la complicata vita di ogni giorno. Edito da Graus Edizioni, il volume sarà presentato nella Sala Pio XII alla Chiaiolella il giorno venerdì 11 marzo 2022 alle ore 18:00. Parteciperà all’evento il Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino e avranno luogo gli interventi del Delegato alla Cultura Michele Assante del Leccese, il Delegato alle Politiche Giovanili Luigi Primario, la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Statale Francesco Caracciolo e Giovanni Da Procida Maria Longobardo e la dottoressa del Consiglio Nazionale di ricerca Raffaella Salvemini.

Il libro

Le Fil Rouge di questo libro, come si legge nella prefazione firmata Melita Cavallo, Presidente Tribunale Minorenni di Roma e Presidente della Commissione Adozioni Internazionali, è la scrittrice. Angela Procaccini è lei stessa il filo conduttore di questi racconti che esprimono difficoltà, ingiustizie, sofferenze, ma anche affetti e desideri, tutti quei sentimenti che animano come fuoco i protagonisti teenager.

Ogni giovane si potrà rispecchiare in una di queste storie, così come ogni adulto saprà trarne un interessante insegnamento, perché la lettura di questo libro apre una finestra di opportunità e di dialogo che attraversa il tempo e le distanze, avvicinando il cuore dei giovani tra di loro e con i “grandi”.

Gianni, Mimmo, Massimo, Fatima, Sibilla, Federica, Marco, Anna, Cristina, Stefano, sono ragazzi e ragazze da esempio di tanti altri fanciulli che affrontano un momento atipico, stravagante e sensibile della loro vita, quello della crescita verso l’essere adulti. Ed è per questo motivo che l’autrice dedica proprio a loro questo insieme di storie sugli “adolescenti della sua vita”.

La scrittrice

Angela Procaccini di professione docente e laureata in Lettere classiche, ha collaborato con la Commissione per le Adozioni Internazionali e con il Comune di Napoli. In passato, ha preso spunto dalla sua grande passione per il mare e l’ha messo nel lavoro dirigendo in istituti nautici. Tuttavia, l’atroce scomparsa di un figlio malato gravemente e, invece, la perdita subita per mano della camorra della sua amata figlia Simonetta l’hanno spinta a sentirsi una “Partigiana dei ragazzi” non soltanto per la sua nomina a Ufficiale della Repubblica. Per questo Angela Procaccini si rende promotrice di un messaggio oggi cruciale, quello di assegnare valore e grande importanza alla creazione di un ambiente confortevole per i giovani affinché possano sentirsi protetti e amati. In questo volume da lei scritto Il silenzio degli adolescenti, infatti, si incontrano il suo lavoro, il suo amore e la sua essenza: Mare, Giovani e Cultura.

Oggi oltre a dirigere l’istituto “Il Nuovo Bianchi” è una scrittrice sensibile e raffinata con già diverse pubblicazioni di poesia e narrativa presso Graun Edizioni alle spalle, ma soprattutto con uno sguardo, sempre lontano, fisso verso l’orizzonte.