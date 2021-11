Il suicida, Guida editori pubblica il nuovo inedito di Mastriani.

Dopo il grande successo dei primi dieci inediti di Francesco Mastriani, arriva in libreria il nuovo inedito di Mastriani, “Il suicida” (pagine 336, euro 15) pubblicato nella collana di classici inediti dalla Guida, l’unica casa editrice ad aver acquisito tutti gli inediti del grande scrittore napoletano pubblicandoli per la prima volta in volume.

Sinossi del romanzo:

Lui, Carmine Esposito, è un onesto tipografo a bottega nel centro di Na­poli, è felicemente sposato con una bellissima donna. Le cose vanno bene finché lui non perde il posto di lavoro e, per sopperire ai bisogni della famiglia, comincia a fare debiti, ricorrendo agli strozzini. Quando non ce la fa più a pagare gli ultimi debiti si uccide. La moglie dopo poco si ri­sposa ma il nuovo marito la usa per pagare, a sua volta, dei debiti. Quan­do lei sta per cadere nelle mani di un nuovo usuraio, si sente la voce del marito morto che la salva. È un fantasma? Il romanzo, ambientato nei vi­coli di Napoli e tra i fumi di oscure tipografie, immortala ancora una volta personaggi del popolo che senza la penna di Mastriani avrebbero vissuto vite destinate all’oblio.

Francesco Mastriani (1819 – 1891) è stato uno scrittore italiano, autore di romanzi d’appendice di grande successo. Molto prolifico, scrisse oltre 900 lavori letterari, di cui 105 romanzi. Tra questi, ricordiamo I vermi; Il mio cadavere; I misteri di Napoli. Tra gli inediti, tutti pubblicati da Guida editori, La malavita; La iena delle Fontanelle; Carmela; La spigaiola del Pendi­no; L’assassinio in via Portacarrese a Montecalvario; Karì Tismè, Memorie di una schiava; Pasquale il calzolaio; Lucia la Muzzolara e Il campanello dei Luizzi.