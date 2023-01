Il tempio delle ombre, Alessandro Riccardi presenta il suo libro giovedì 26 a La Feltrinelli di via dei Greci.

Si terrà Giovedì 26 Gennaio 2023 alle ore 18,00 presso la libreria La Feltrinelli di Napoli in Via dei Greci, 70/76 la presentazione del libro di Alessandro Riccardi IL TEMPIO DELLE OMBRE (Edizioni MEA).

Modererà l’incontro Geltrude Vollaro (Edizioni MEA).

Letture di Franco Simeri (Speaker, conduttore e autore radio-tv, Edizioni MEA).

Un uomo si suicida a Roma, tagliandosi le vene in bagno. Una donna si lancia da un terrazzo a San Francisco. Due eventi drammatici apparentemente distanti tra loro. A Roma, Betta sta cercando di rimettere insieme i cocci della sua vita quando alla sua porta si presenta Mark, da San Francisco, con una notizia sconvolgente: i due suicidi, il marito di lei e la sorella di lui, hanno un comune denominatore. Sembra che dietro il disperato gesto ci sia una sorta di suggeritore: Dioniso. Questi intercetta e adesca sui social network i soggetti emotivamente più fragili per poi traghettarli lungo un percorso che conduce alla morte. Ignorati dalle autorità, Betta e Mark, con l’aiuto della suicide girl Andrea, una geniale hacker, daranno il via ad una caccia privata che li condurrà in giro per l’Europa, seguendo le poche briciole che Dioniso ha lasciato. Al contempo, una forza oscura e tentacolare si metterà sulle loro tracce, trasformandoli da cacciatori a prede. Ma quali interessi si nascondono dietro la tragica morte di due persone? La risposta a questa domanda è inquietante quanto incredibile. Qualcosa che il mondo non sarà ancora pronto ad accettare.

Alessandro Riccardi, sceneggiatore, produttore e regista, classe 1977.

Dopo gli studi di Sociologia e un’importante esperienza di management in una grande società, nel 2006 inizia a lavorare nella produzione cinematografica.

Attualmente CEO di Vargo, ha all’attivo la produzione di dodici film e numerosi cortometraggi, documentari e campagne per grandi brand, girati in varie parti del mondo.

Sceneggiatore apprezzato, ha scritto diversi film venduti a livello internazionale.

Come produttore ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento e ai Globo d’Oro.

Da Novembre 2022 è in distribuzione il suo primo film come regista.