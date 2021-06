Il volo dei colibrì, libro che racconta un viaggio tutto al femminile scritto a 6 mani.

Passioni, vita vissuta o immaginata, emozioni che scivolano via o segnano il destino. “Il volo dei colibrì.

Le parole che una donna non dice e… il coraggio per dirle”. Un libro questo, pubblicato dalla casa editrice Turisa, realizzato dalle autrici Eleonora Belfiore, Mirella D’Orsi e Giuseppina Maietta, amiche unite dalla passione per la scrittura. Voci di donne che nel loro incontrarsi hanno composto una narrativa condivisa nella quale ognuna è diventata ‘visibile’ secondo un proprio stile. Un’antologia di racconti tutti al femminile e ciascuna protagonista, lascia ai lettori, un messaggio di speranza e riflessione.

Dalla forza inarrestabile di Adele all’entusiasmo ritrovato di Caterina, dall’esempio morale di Giò al coraggio di Elisa, fino al sogno di una nuova vita per lungo tempo rincorso da parte di Marina; per citarne solo alcune di queste donne che rappresentano il complesso e affascinante mondo dell’universo femminile.

Ma ciò che fa brillare questo progetto, è che parte del ricavato, andrà devoluto a favore della Onlus Comunione Mariana, impegnata in attività benefiche come quelle a sostegno della genitorialità. Si narrano storie di sconfitte, abbandoni, maternità, di amore, di separazione, solitudine, coraggio, solidarietà. Ed ecco che proprio quando tutto sembra perduto, quando la forza sembra svanire, proprio come i colibrì, spiccano il volo con grande energia. Il colibrì, simboleggia sin dall’antichità, la rinascita, la leggerezza dell’essere, un ritrovato equilibrio, capace di incredibili prodezze proprio come le donne di questo testo che hanno sviluppato la loro adattabilità alle numerose difficoltà, e non precipitare in picchiata nonostante gli eventi drammatici. A corredo dell’opera c’è una copertina emblematica e d’impatto firmata da Sara Tonello e un vivacissimo colibrì stilizzato nel frontespizio. Amore, indipendenza, resilienza, un libro nel quale si celebra il valore dell’amicizia e la condivisione delle proprie emotività.

Sabrina Ciani